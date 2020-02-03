此内容发布于2020年2月3日 下午10:50

（法新社马拉威里朗威3日电） 非洲东南部国家马拉威的宪法法庭撤销去年5月总统穆萨里卡获得连任的投票结果后，今天引据诸多流传广泛的违规行为，例如在选票上用修正液涂改等，下令重新举行选举。

穆萨里卡（Peter Mutharika）将继续担任总统，直到重新举行大选，他有权就法庭裁决提出上诉，预料会在这个向来平和的国家引起骚动。

首席法官波塔尼（Healey Potani）裁定：「我们认为第一被告（穆萨里卡）并非以正当方式于2019年5月21日当选马拉威总统。」

「我们在此判定总统选举结果无效，并命令（在150天内）重新举行选举。」这项裁定在庭上引来欢呼。

马拉威第2大城布兰泰尔（Blantyre）也乐见这项裁决，当地贫穷乡里的居民为此施放烟火；22岁大学生班达（Laura Banda）说：「我很高兴，我真不知道该说什么，但这是马拉威光明崭新的一天。希望这是国家的转折点。」

提请裁决的主要反对党「国会党」（Congress Party）表示，这是「非常公平的判决」，可给未来的选举设下判例。

5名法官一致认为「违规行为和不正常现象既普遍，又有系统、情节重大，严重危及选举结果的廉正性」。

自从穆萨里卡被宣告以些微差距胜选后，马拉威全国就出现零星抗议。穆萨里卡的得票率为38.57%，竞争对手查奎拉（Lazarus Chakwera）则获得35.41%，相差仅15万9000票。马拉威人口约1800万人，去年登记选民有686万人。

查奎拉宣称穆萨里卡窃走他的胜利，因此诉诸司法。

马拉威全国关注此案，在6个月的听证会期间，每当证人提出所谓选举舞弊的证据，人们都连续数小时紧抓收音机不放。（译者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）

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