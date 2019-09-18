此内容发布于2019年9月18日 上午3:35

（法新社威灵顿18日电） 美国串流媒体巨头亚马逊今天宣布，未来几个月将在纽西兰开拍「魔戒」（The Lord of the Rings）前传影集，这是导演彼得杰克森拍摄魔戒三部曲电影的取景地。

亚马逊（Amazon）据传将斥资超过10亿美元（约新台币310亿元）拍摄魔戒前传影集，试图仿效史诗影集「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）取得的巨大成功。

影集统筹潘恩（J.D. Payne）和马凯（Patrick McKay）表示，纽西兰提供中土世界「原始美景」。中土世界是英国作家托尔金（J.R.R. Tolkien）笔下精灵、矮人和哈比人故事所在地。

他们发布声明指出：「我们需要找到壮丽景色的地方，拥有原始的海岸、森林与山脉，也要拥有世界级团队、工作室及经验丰富的工作人员。」

亚马逊工作室（Amazon Studios）表示，魔戒影集的前期制作已经展开，「未来几个月」将在奥克兰（Auckland）开拍。

亚马逊工作室已承诺拍摄多季影集，故事剧情将聚焦于第二纪元（Second Age）的中土世界（Middle-earth），时间线比魔戒系列电影更早。

彼得杰克森（Peter Jackson）拍摄魔戒三部曲和同样受欢迎、但评价较逊色的前传「哈比人历险记」（The Hobbit）三部曲，促使纽西兰旅游业蓬勃发展。

数以百万计游客蜂拥至电影拍摄场景，使得旅游业取代乳制品出口成为纽西兰最大的收入来源。

魔戒系列电影也让纽西兰电影产业茁壮成全球佼佼者，尤其在数位特效更是备受推崇。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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