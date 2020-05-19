此内容发布于2020年5月19日 下午9:05

（法新社华盛顿18日电） 国际食品工人工会今天表示，速食连锁巨擘麦当劳（McDonald's）全球各地餐厅存在所谓的系统性性骚扰事件，工会已经提出投诉。

申诉人表示，投诉是在经济合作暨发展组织（OECD ）荷兰办事处提出，是第一次针对跨国企业提出这类投诉。

国际食品工人工会（International Union of Foodworkers）秘书长朗莱（Sue Longley）在声明中说：「麦当劳员工多年来多次示警有性骚扰和性别暴力事件，但这家公司上梁不正下梁歪，没有采取有意义的行动解决问题。」

她说：「由于麦当劳不愿采取行动打造安全的工作环境，荷兰政府应该趁着这次投诉，让员工能够有效解决他们在金拱门下面临的骚扰猖獗问题。」

这次投诉的对象还包括两家投资银行，分别为荷兰汇盈资产管理公司（APG Asset Management）与挪威银行（Norges Bank），这两家银行在麦当劳合计持有价值17亿美元股份。

申诉人指出，OECD本身的指导方针「要求企业机构股东尽职调查，确保采取负责任的商业行为」。

国际食品工人工会表示，这是「第一起针对跨国企业系统性性骚扰事件而向OECD提出的投诉案」。

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