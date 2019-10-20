此内容发布于2019年10月21日 上午12:50

（法新社洛杉矶20日电） 追踪票房表现的北美院线联盟今天表示，迪士尼「黑魔女2」（Maleficent: Mistress of Evil）表现虽远比2014年原版逊色，周末仍以3600万美元票房成为北美大姐头。

2014年的「黑魔女：沉睡魔咒」（Maleficent）同样由安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）担纲，上映第一周有6940万美元进帐，全球总票房最后来到7.58亿美元。

下滑至亚军位置的是上映第3周的「小丑」（Joker），这部由华纳兄弟出品的电影，18日至20日期间有2920万美元表现。

排名第3的是索尼新片「尸乐园：脏比双拼」（Zombieland: Double Tap），票房2670万美元。这部由伍迪哈里逊（Woody Harrelson）、艾玛史东（Emma Stone）等A咖明星演出的��尸喜剧片，预料在月底万圣节假期之前都有亮眼表现。

排名第4同样是万圣节应景片「阿达一族」（The Addams Family），收入1610万美元。这部电脑动画片由奥斯卡伊萨克（Oscar Isaac）、莎莉赛隆（Charlize Theron）、史奴比狗狗（Snoop Dogg）和贝蒂米勒（Bette Midler）幕后献声演出。

排名第5的是派拉蒙的「双子杀手」（Gemini Man），这部由威尔史密斯（Will Smith）主演的电影有850万美元进帐。

这个周末排名第6到第10的电影依序为：「坏坏萌雪怪」（Abominable），350万美元；「唐顿庄园」（Downton Abbey），310万美元；「茱蒂」（Judy），210万美元；「舞娘骗很大」（Hustlers），210万美元；「它：第二章」（IT Chapter Two）150万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：刘文瑜）

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