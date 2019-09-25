此内容发布于2019年9月25日 上午8:05

（法新社洛杉矶24日电） 2012年美国科罗拉多州奥罗拉电影院枪击案受害者家属透过公开信，对电影「小丑」（Joker）表达关切后，华纳兄弟公司今天否认要把这部争议电影的凶残恶棍主角塑造成英雄。

华纳兄弟（Warner Bros）发行的「小丑」将在下个月上映，由好莱坞男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）饰演蝙蝠侠的死对头小丑。

这部电影受到热烈讨论，甚至被誉为问鼎奥斯卡金像奖的强片，但近来引起部分民众担忧，深怕电影对精神疾病的描绘方式及煽动暴力情节有所不妥。

2012年7月20日，一名枪手冲进科罗拉多州奥罗拉（Aurora）电影院，朝正在观看蝙蝠侠系列电影「黑暗骑士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）的观众扫射，造成12人死亡、70人受伤。

5名枪击案受害者家属今天发表一封公开信写道：「当我们获悉华纳兄弟要发行一部名为『小丑』的电影，以带有同情心的原创剧情呈现这个主角，这让我们仔细深思。」

这部电影把小丑描述成一个极度丧志的年轻人，他不断尝试以脱口秀喜剧演员为职，却一直遭受社会否定与打击，最终他决定采取极端暴力的手段。

受害者家属在信中指出，他们的现实人生悲剧是被一位孤立、觉得被社会「冤枉」的人所酿成的。

华纳兄弟对此回应，虚构人物小丑和这部电影，都不是对于现实世界中任何形式暴力的认可。

他们还说：「电影本身、制作人或制片商，都无意把小丑这个角色塑造成英雄。」

虽然枪击案受害者家属的公开信没有谴责这部电影，且表达支持言论自由，他们仍敦促华纳兄弟利用自身平台游说枪枝改革，并帮助枪击案受害者。

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