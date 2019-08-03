此内容发布于2019年8月3日 上午2:05

（法新社纽约2日电） 美国纽约警察潘塔里欧5年前对43岁非裔男子贾纳使出「锁喉」动作，贾纳之后送医不治，此案引发轩然大波。一名行政法官今天建议开除潘塔里欧后，潘塔里欧遭到停职。

纽约市警察局（NYPD）禁止锁喉动作，但白人警察潘塔里欧（Daniel Pantaleo）2014年7月17日为制伏拒捕的贾纳（Eric Garner），用手臂紧紧勒住他的脖子，贾纳后来送医不治。

贾纳本身患有气喘，据报他被锁喉时，连喊了11次说他无法呼吸。然而纽约州大陪审团当年12月裁定，潘塔里欧杀人案证据不足。

这起案件助长了全美「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）抗议潮，要求对警察在拘捕过程导致手无寸铁非裔人士死亡事件究责。

纽约市警察局副局长兼行政法官马多纳多（Rosemarie Maldonado）负责监督潘塔里欧的惩处程序。

马多纳多建议开除潘塔里欧，而纽约市警局长欧尼尔（James O'Neill）审核这项建议后，将做出最终决定。纽约市警察局表示，潘塔里欧遭到停职，以待最终裁决。

这项结果备受非裔美国人社群关注，尤其涉案的潘塔里欧未面临控罪。

寻求民主党总统提名的纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示：「今天，我们终于看到迈向正义与问责的一步。而我希望这会带给贾纳家属一丝宽慰，并成为一些和平的开始。」

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