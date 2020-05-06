此内容发布于2020年5月6日 上午6:35

（法新社华盛顿5日电） 31间科技和电信企业今天宣布结盟，呼吁美国当局建立开放且互通的5G网路系统，摆脱对单一供应商的依赖。此举正值美国封杀中国电信巨头华为之际，但业者强调结盟不具针对性。

31间企业结盟的同时，全球对于政治敏感的5G网路部署展开日益激烈辩论，目前5G市场是由中国电信巨头华为（Huawei）和欧洲的诺基亚（Nokia）、爱立信（Ericsson）所主导。

这个联盟名为「开放无线接取网路政策联盟」（Open RAN Policy Coalition），执行董事雷纳多（Diane Rinaldo）表示，联盟「让（无线）供应商知道有选择」，而不只有「具备封闭专有系统的单一业者」。

联盟的组成包括科技巨擘微软（Microsoft）、谷歌（Google）、国际商业机器公司（IBM）及思科（Cisco）。

还有美国电信业者AT&T、威瑞森（Verizon）与跨国电信公司伏德风集团（Vodafone Group）、乐天（Rakuten）、西班牙电信集团（Telefonica SA）。以及硬体与晶片制造公司高通（Qualcomm）、英特尔（Intel）与三星（Samsung）。

雷纳多说道：「联盟成立不是为了因应任何特定公司所带来的忧虑，而是在讨论建立起稳健供应链并防止任一公司主导市场的必要性。」

华盛顿当局禁止华为涉入美国网路，因为官员们认为会引发国家安全问题，并敦促盟邦仿效美国这么做。

雷纳多指出，当前全球疫情大流行证明，从安全和性能角度来看，下一代通讯网路建设追求供应商多样化和弹性是有必要的。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram