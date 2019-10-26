此内容发布于2019年10月26日 下午6:05

（法新社巴塞隆纳26日电） 约35万人今天在巴塞隆纳市中心展开和平示威游行，让街道变成一片独立旗帜的旗海，声援遭判刑入狱的9名分离运动领袖，但数小时后，数千名挺独立人士与警方爆发冲突。

庞大群众挤满介于滨水区和高耸圣家堂（Sagrada Familia）间的宽广大道，圣家堂也不开放游客参观。巴塞隆纳警方估计，参与人数约35万人。

但当夜幕低垂后，数千人加入由挺独立激进团体「保卫共和国委员会」（Committees for the Defence of the Republic, CDR）号召的另一示威抗议，在警察总部外头的莱埃塔那大街 （Via Laietana）集结，警察总部的窗户紧闭，主要入口以塑胶布封锁。

抗议群众高喊「占领部队滚出去！」、「西班牙旗帜撤走！」等口号，并朝保卫大楼的镇暴警察投掷五颜六色塑胶球和弹珠。虽然紧张对峙升高，镇暴警察起初未做回应。

法新社记者指出，但警方最终动用警棍和海绵弹冲向群众，试图驱散朝他们丢掷瓶罐、石块及鞭炮的激进群众。警方表示，将近1万人聚集在那条街道上，约深夜11时终于完全驱离。

西班牙最高法院于10月14日重判9名分离运动领袖9至13年不等徒刑，引发新一波示威抗议，且经常演成警民暴力冲突。

官方统计显示，超过600人在示威抗议中受伤，包括367名平民以及289名警察。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram