(法新社巴塞隆纳26日电) 约35万人今天在巴塞隆纳市中心展开和平示威游行,让街道变成一片独立旗帜的旗海,声援遭判刑入狱的9名分离运动领袖,但数小时后,数千名挺独立人士与警方爆发冲突。

庞大群众挤满介于滨水区和高耸圣家堂(Sagrada Familia)间的宽广大道,圣家堂也不开放游客参观。巴塞隆纳警方估计,参与人数约35万人。

但当夜幕低垂后,数千人加入由挺独立激进团体「保卫共和国委员会」(Committees for the Defence of the Republic, CDR)号召的另一示威抗议,在警察总部外头的莱埃塔那大街 (Via Laietana)集结,警察总部的窗户紧闭,主要入口以塑胶布封锁。

抗议群众高喊「占领部队滚出去!」、「西班牙旗帜撤走!」等口号,并朝保卫大楼的镇暴警察投掷五颜六色塑胶球和弹珠。虽然紧张对峙升高,镇暴警察起初未做回应。

法新社记者指出,但警方最终动用警棍和海绵弹冲向群众,试图驱散朝他们丢掷瓶罐、石块及鞭炮的激进群众。警方表示,将近1万人聚集在那条街道上,约深夜11时终于完全驱离。

西班牙最高法院于10月14日重判9名分离运动领袖9至13年不等徒刑,引发新一波示威抗议,且经常演成警民暴力冲突。

官方统计显示,超过600人在示威抗议中受伤,包括367名平民以及289名警察。

