此内容发布于2019年10月26日 下午5:50

（法新社巴塞隆纳26日电） 约35万人今天涌入巴塞隆纳市中心示威游行，让街道变成一片独立旗帜的旗海，这是不满马德里当局把9名分离运动领袖判刑入狱的最新大规模示威抗议。

庞大群众挤满介于滨水区和高耸圣家堂（Sagrada Familia）间的宽广大道，圣家堂也不开放游客参观。巴塞隆纳警方估计，参与人数约35万人。

但当夜幕低垂后，数千人加入由挺独立激进团体「保卫共和国委员会」（Committees for the Defence of the Republic, CDR）号召的另一示威抗议，在警察总部外头的莱埃塔那大街 （Via Laietana）集结，警察总部的窗户紧闭，主要入口以塑胶布封锁。

抗议群众高喊「占领部队滚出去！」、「西班牙旗帜撤走！」等口号，并朝保卫大楼的镇暴警察投掷五颜六色塑胶球和弹珠。尽管紧张对峙升高，但镇暴警察起初未做出回应。

西班牙最高法院于10月14日重判9名分离运动领袖9至13年不等徒刑，引发新一波示威抗议，且经常演成警民暴力冲突。

官方统计显示，超过600人在示威抗议中受伤，包括367名平民以及289名警察。

今天的主要示威游行是由挺独立的两个最大草根团体「加泰隆尼亚国民议会」（Asamblea Nacional Catalana, ANC）及「加泰隆尼亚文化协会」（Omnium Cultural）号召发起。

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