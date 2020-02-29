此内容发布于2020年2月29日 下午6:05

（法新社柏林29日电） 伊朗异议导演穆罕默德拉素罗夫（Mohammad Rasoulof）执导的公然批判伊朗死刑影片「没有邪恶」（There Is No Evil，暂译），今天夺得柏林影展最高奖项最佳影片金熊奖。

48岁的穆罕默德拉素罗夫目前被禁止离开伊朗，无法亲自抵柏林领奖。

他女儿巴兰（Baran）代替他领奖时表示，「这是献给他的」。制作人帕克（Farzad Pak）同时感谢「杰出的卡司和剧组人员，冒着生命危险参与影片拍摄」。

这部影片描述有关伊朗死刑的4个关系松散个别故事，包括刽子手和受害人家属在内。

娱乐杂志「综艺」（Variety）形容这是穆罕默德拉素罗夫「迄今最公然的批判性声明」。

穆罕默德拉素罗夫2019年遭当局依「攻击国家安全」罪名判处一年徒刑，且终生禁止拍摄电影，护照已于2017年遭没收。他发表声明说：「祭出这类限制，非常明确地暴露出伊朗政府的狭隘和暴虐本质。」

获影评人好评的美国新锐女导演伊莉莎希特曼（Eliza Hittman）执导的青少女堕胎影片「从不，很少，有时，总是」（Never Rarely Sometimes Always）获评审团大奖银熊奖。

德国女演员宝拉比儿（Paula Beer）因在德国导演克里斯汀佩佐（Christian Petzold）执导的「温蒂妮」（Undine）中演出精湛，获最佳女演员银熊奖（影后）。

最佳男演员银熊奖（影帝）则由义大利男星艾利欧杰曼诺（Elio Germano）夺得。他在「藏起来」（Hidden Away）一片中，精彩诠释义大利画家安东尼奥利加布（Antonio Ligabue）的身心挣扎而获奖。

艾利欧杰曼诺参与演出的另一部义大利影片「烂故事」（Bad Tales）获最佳剧本银熊奖。这部影片由义大利孪生兄弟档导演法比欧狄诺钱佐和达米亚诺狄诺钱佐（Fabio and Damiano D'Innocenzo）执导。

韩国导演洪尚秀（Hong Sangsoo）执导「逃走的女人」（The Woman Who Ran），获最佳导演银熊奖。

描述网路时代社会的法国喜剧片「删除历史」（Delete History）「赢得70周年银熊奖」（70th anniversary Silver Bear），此奖项原名「阿尔弗雷德鲍尔奖」（Alfred Bauer Prize），在阿尔弗雷德鲍尔遭踢爆曾担任纳粹高层官员后，柏林影展主办单位将此银熊奖除名。

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