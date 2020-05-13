此内容发布于2020年5月13日 下午5:20

（法新社巴黎13日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间13日19时（台湾14日凌晨3时），全球至少29万4199人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例超过430万5340例。

目前疫情蔓延至196个国家及地区，至少有147万3700人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

过去24小时，全球共记录到5157起新增死亡，以及8万2643起新增确诊案例。新增死亡案例中又以美国的1599例最多，巴西有881例，英国494例。

美国累计病故人数也是全球最高，境内累计8万3249人死亡，累计确诊数达到138万465例。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万3186人病故，确诊达22万9705例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万1106死，22万2104例确诊）、西班牙（2万7104死，22万8691例确诊）、法国（2万7074死，17万8060例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4633死，累计8万2926例确诊，7万8189例已康复。

赖索托过去24小时内出现第一宗感染病例。

从区域来看，欧洲累计确诊180万2322例，16万846死；美国和加拿大累计确诊145万2661例，8万8638死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊40万5864例，2万3120死。

亚洲累计确诊31万8732例，1万1207死；中东地区累计确诊24万6834例，7814死；非洲累计确诊7万612例，2448死；大洋洲累计确诊8316例，126死。

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