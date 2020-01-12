此内容发布于2020年1月12日 上午2:20

（法新社奈及利亚卡诺12日电） 奈及利亚民兵组织消息人士透露，一群与伊斯兰国（IS）好战团体有关的圣战士10日在奈及利亚东北部波诺州（Borno）发动一场攻击，造成5民兵成员丧命。

「伊斯兰国西非省」（Islamic State West African Province，ISWAP）的战士当天乘坐安装机关枪的皮卡车，在距离波诺州首府迈杜古利（Maiduguri）80公里的城镇加吉拉姆（Gajiram）发动攻击。

当地居民布塔利（Mele Butari）表示，这群战士锁定攻击守卫加吉拉姆的猎手和自卫队员。

奈及利亚民兵领袖柯洛（Babakura Kolo）说：「这场攻击我们损失5人。」

加吉拉姆所属的恩干赛县（Ngamzai）近几个月不断遭到「伊斯兰国西非省」圣战士袭击，部队和居民都成攻击目标。

「伊斯兰国西非省」是2016年从奈及利亚伊斯兰基本教义派好战组织「博科圣地」（Boko Haram）分裂出来。过去2个月，这个组织在当地公路设立伪检查哨、并伏击民兵和绑架平民的事件增多。

由于奈及利亚军方在东北方设立数个「超级军营」（super camp），以防圣战士一再突袭，在奈及利亚部队撤出小型军营后，波诺州当局便招募数百名猎手和自卫队队填补空缺，此后圣战士便不断锁定攻击这批守卫人士。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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