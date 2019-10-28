此内容发布于2019年10月28日 下午8:50

（法新社贝鲁特28日电） 美国发动突袭、造成伊斯兰国（IS）首领巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）丧生之前，叙利亚库德族卧底人员曾取走巴格达迪贴身衣物，以便美方进行DNA鉴识。

库德族为首「叙利亚民主力量」（Syrian Democratic Forces, SDF）高级顾问坎恩（Polat Can）今天揭露美国突袭行动之前的情报工作细节，他说：「我们自5月15日起就和中央情报局（CIA）合作，追踪和就近监视巴格达迪。」

他说，「巴格达迪更换住处的次数十分频繁」，但他们的人员依然取得方法潜近这名伊斯兰国首领据信的藏身之处。

坎恩推文说：「我们的情报消息人员成功接触到巴格达迪，并带回巴格达迪的贴身衣物，以便进行DNA鉴识，确定这个人就是巴格达迪本人。」

坎恩指出，美军在叙利亚西北部省分伊德利布（Idlib）发动的突袭行动，大部分是叙利亚民主力量情报工作的成果，尽管土耳其本月9日进攻库德族导致行动延后。

坎恩说：「我们的情报消息人士参与发送座标、指挥空投和整场突袭行动，直到最后一分钟，促成行动成功落幕。」

美国总统川普昨天宣布全球头号要犯巴格达迪身亡，并感谢叙利亚库德族民兵「给予美国的某部分支持」，但并未进一步说明细节。（译者：黄靖贻/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram