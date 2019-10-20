此内容发布于2019年10月20日 下午10:35

（法新社华盛顿20日电） 社群网站龙头脸书计划推出数位货币Libra，却遭全球监管机构猛烈批评，脸书主管马卡斯（David Marcus）今天试图化解各方疑虑，说Libra不会由单一公司管控。

负责Libra计画的马卡斯试图解决法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）提出的主要问题，也就是这家公司有能力破坏政府对其发行货币的控制权。

马卡斯说：「我们从一开始就很清楚，像Libra这样的支付网络不应由单一家公司控制。」

马卡斯在「30人小组」（Group of 30）主办的论坛中重申，脸书承诺与监管机构合作，以化解各方疑虑。

他还说，由21家企业组成的Libra协会（Libra Association）将「乐见竞争，以造福地方合作伙伴，并为消费者争取最低成本」。

数位货币构成的挑战和它们引发的洗钱和恐怖主义融资风险，一直令各国央行和政府财政官员感到忧虑。

Libra与比特币等其他数位货币不同，因为它将是与国家货币挂钩的「稳定币」。

不过，勒麦尔上周在华府的世界银行（World Bank ）和国际货币组织（IMF）年度会议场边告诉记者，欧洲各国政府「不会允许私人公司拥有与主权国家相同的权力、相同的货币权力」，并将采取措施阻止Libra在欧洲发展。

长期对数位货币抱持怀疑态度的国际清算银行（Bank for International Settlements）总裁卡斯腾斯（Agustin Carstens）同意，科技有助提供外界进入金融系统的途径。

但他今天说，最好的做法是「藉由我们证明有效的行动来最大限度地利用技术，从而提供稳定性」。

马卡斯对此仍保持审慎乐观的态度。

他说：「我们体认到，没有高度的责任感就无法进行如此巨大的变革。」他也说：「我们确实能一同解决这些问题。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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