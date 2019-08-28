此内容发布于2019年8月28日 下午10:35

（法新社华盛顿28日电） 媒体披露苹果公司（Apple）委托承包商聆听数位助理Siri的对话录音后，引发各界关切隐私疑虑。苹果今天道歉，并宣布处理对话录音的新规定。

苹果新规定包括，只有选择加入Siri评等（Siri grading）计画的用户对话录音才会被聆听分析，而不再是预设功能；未来也只有苹果员工可以聆听Siri对话录音样本，而非承包商，同时也不再保留对话录音档。

苹果公司说：「我们晓得客户关切近来有关人工听取Siri对话录音内容的报导，这是我们Siri评等程序的一部分。经检讨后，我们了解，我们没有完全达到自己立下的崇高目标。对此，我们郑重道歉。」

苹果表示，电脑产生的对话文稿仍将会用在强化改善Siri软体功能，以了解使用者说的话和其代表的意义。

在媒体披露承包商听见有关医疗资讯、犯罪交易等涉及隐私的对话录音后，苹果公司宣布暂停这项作法。

苹果等多家科技公司为强化改善功能，委托承包商分析「聆听」数位助理的对话录音，因此遭到外界关切检视。

苹果表示，倘若客户选择加入改善计画，将只有苹果员工得以聆听Siri对话录音样本，他们会「删除被认定是无意间触动声控数位助理的对话内容」。

「我们希望有很多人会选择协助让Siri变得更好，并了解到苹果尊重他们的资讯，并实施严格的隐私管控措施。」

谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）最近也宣布相关改变，以回应外界对于隐私权的关切。

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