此内容发布于2019年10月27日 上午5:35

（法新社赛普勒斯尼柯希亚27日电） 无论是在巴格达和贝鲁特组织大型抗议，或在叙利亚冲突中协调救援任务，WhatsApp已成为阿拉伯世界的不可或缺通讯软体，却也引发各国政府加紧控管。

法新社报导，在黎巴嫩，电子通讯被高度管制，且费用高昂，因此民众愈来愈仰赖WhatsApp的免费通话功能，导致政府17日宣布对WhatsApp通话徵税时，民众上街抗议，且规模史无前例。

黎巴嫩的抗争如今已超过一周。民众拒绝称这场政治社会运动为「WhatsApp革命」，认为这个词贬低了剧烈政治变革的诉求。不过，他们承认，这项科技在动员群众集会方面十分有帮助，有助在人口约600万的黎巴嫩号召数以十万计民众走上街头。

24岁的黎费（Yasmine Rifaii）来自黎巴嫩北部的黎波里（Tripoli）。她在当地一个非政府组织工作，业务包括组织抗议行动，她认为WhatsApp已成为实务上的虚拟「革命后台」。

黎费说：「我们和许多WhatsApp群组有连结。黎巴嫩是个小国，每个人都认识来自其他城市的某个人。我们的网络跨宗教，也跨地域。」

在边界另一头的叙利亚，WhatsApp则足以定生死。

尤尼斯（Mustafa al-Hajj Younes）在伊德利布省（Idlib）领导一个急救小组。他说，民众透过聊天群组向救难团队寻求协助，「当需要我们的服务时，我们就在各群组间协调」。

由于反对势力所控制地区的电讯基础建设不完善，WhatsApp因此格外实用。尤尼斯说：「人们仅能透过WhatsApp或手机联系我们。」

在整个阿拉伯地区，数位专制统治日益扩张，一些政府还会定期封锁WhatsApp等热门社交媒体应用程式，尤其是其中的免费通话功能。

在伊拉克，就在10月抗争潮造成近200人丧生后，另一场战斗正在网路上展开。本月稍早，当反贪腐示威在许多城市爆发，当局就动用熟悉的手段：切断网路服务，以期平息抗议。

要求匿名的高阶安全机关人员指出：「我们视WhatsApp为此阶段最危险的应用程式。」他坦承无讳：「切断WhatsApp是为了防止这些集会发生。」

倡议人士朱布瑞（Yasser al-Joubouri） 曾参与巴格达的抗议。他指出，WhatsApp在组织行动小组以传播抗议细节方面至关重要。

朱布瑞说：「我们创造WhatsApp群组就是特别为了快速分享情报，并将它们散布到像脸书（Facebook）及推特（Twitter）这样的社群网站上。」

加拿大西门菲莎大学（Simon Fraser University）媒体研究教授伊斯康达（Adel Iskandar）表示，对被「阿拉伯之春」吓得措手不及的政府而言，这类资讯分享行为足以引发「存在恐惧」。

不过，伊斯康达指出，诸如WhatsApp等应用程式也能被当局视为有益。

「国家不仅视这些平台为威胁，也从中看到机会，并以支持政权的讯息取代批判性言论。」（译者：侯文婷/核稿：陈韵聿）

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