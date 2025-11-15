BBC为误导性剪辑道歉 川普将提告求偿10亿到50亿美元

（法新社空军一号机上14日电） 美国总统川普今天表示，他将对英国广播公司（BBC）提起诉讼，求偿10亿到50亿美元。此前，BBC已为误导性的川普演说剪辑影片道歉，但表示不会支付赔偿金。

川普在空军一号（Air Force One）上向媒体表示：「我们将对他们提起诉讼，求偿金额在10亿到50亿美元（约新台币314亿到1571亿元）之间，大概就在下周的某个时候。我想我必须这么做。他们甚至已经承认自己动了手脚。」

川普律师团10日向BBC寄出一封信，指控BBC因播出川普在2021年美国国会暴动案前发表演说的影片诽谤总统，并要求BBC在14日之前道歉并支付赔偿金。

川普今晚表示：「你可以想见，英国民众对发生的事感到非常愤怒，因为这显示BBC是假新闻。」

他又说，他打算向英国首相施凯尔（Keir Starmer）提出关于BBC的议题。施凯尔一方面支持BBC的独立性，但同时避免在与川普的争议中选边站。

川普说：「我将在周末打电话给他。他其实已经打电话给我了。他觉得非常不堪。」

BBC本月10日为去年播出的一段纪录片道歉，这段纪录片让观众以为川普曾在2021年1月6日支持者袭击美国国会前，直接呼吁采取「暴力行动」。这段影片的剪辑方式引发轩然大波，导致BBC总裁与最高新闻主管辞职。

BBC昨天表示，董事长夏哈（Samir Shah）已「亲自致函白宫，向总统川普明确表示，他本人与BBC为总统演说的剪辑深感抱歉」。

然而，BBC补充表示：「虽然BBC对这段影片的剪辑方式深感遗憾，但我们强烈不同意这构成诽谤诉讼的依据。」