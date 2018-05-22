云云(Nuage)是位于瑞士沃州Vallorbe野生动物园Juraparc里的一只4个月大的小熊。本周一(5月21日)它死在了妈妈的掌下。
“起初我们以为只是妈妈Zoé 和云云在嬉戏。后来则像是妈妈要给孩子一点儿教训，” 一位事发时正在熊园参观的观众讲述道，“后来熊妈妈下手越来越重，成了搏战…” 尽管小熊几次逃脱了妈妈的控制，但当动物园工作人员前来干预时，小熊已经停止了呼吸。
兽医Marie-Pierre Ryser表示，人类中有母亲缺失母性本能的情况，在动物世界里，更常见的是父亲弑子的情况。直到目前，无论是科学文献还是网络信息中都没有母熊杀害幼崽的记载。因此，云云的死有可能是一场意外。
Juraparc的负责人表示，动物园已尽了一切努力来促成Zoé和云云的和睦相处。母熊和自己第一个孩子相处时，有时举止会粗暴，但完全将母子隔离，也同样会导致熊仔的死亡。
尽管发生了如此悲伤的事件，但Juraparc动物园熊家庭的日子还是要继续过下去，云云的兄弟姐妹们还要继续茁壮地成长。
瑞士资讯swissinfo.ch/sda-afs
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