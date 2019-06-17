这是前往格鲁吉亚第比利斯的卧铺夜行列车吗？非也。实际上，这是一列从瑞士苏黎世开往德国汉堡的通宵列车。 (Keystone)

为响应公众因气候变化问题的认知度提升而日益渐增的短途飞行需求，经深图远虑，瑞士联邦铁路公司日前正针对夜间客运服务列车追加投资展开商榷。



“我们看到了需求，据此，目前正考察研究是否能够重组夜间客运服务列车联动系统，"瑞士联邦铁路公司国际旅客运输部门负责人Armin Weber在近日接受瑞士德语电视台SRF采访(德)外部链接时介绍道：”现如今，我们还处于客运线路及交通衔接的勘察阶段。“



回溯1872年，第一批搭乘跨国通宵列车出行的乘客自法国巴黎启程，在享受饕餮盛宴酒足饭饱之后，这些身价不菲的乘客一路晃晃悠悠在睡眠中前往奥地利维也纳，第二天睁眼就能欣赏到异国的良辰美景。



夜间列车或许曾一度给人们留下高端大气上档次、充满浪漫气息的形象；然而随着时光荏苒，想要从中获利、赚得金银满钵，已变得越来越不现实。对不少国营铁路公司而言，廉价航空旅行时代的到来，成了压垮它们的最后一根稻草。



瑞士夜间客运服务火车联动系统的停摆，始于15年前，自此，越来越多从瑞士始发的直达通宵列车不复存在。昔日的终点站-譬如比利时布鲁塞尔、意大利罗马、西班牙巴塞罗那、俄罗斯莫斯科以及丹麦哥本哈根，从瑞士夜间客运列车时刻表上相继抹除。



2009年，瑞士联邦铁路公司彻底终结了其夜间列车客运服务；无独有偶，德国联邦铁路公司亦于2016年为通宵列车时代画上了句点。奥地利联邦铁路公司自这两国手中接管了部分列车线路的管理权和运营权。

潜在线路



目前，奥地利联邦铁路公司卧铺夜行列车(ÖBB Nightjet，英)外部链接涵盖了奥地利、瑞士、德国以及意大利之间通行的多条跨国路线。每天自瑞士苏黎世始发的直达卧铺夜间客运服务列车(英)外部链接，分别开往德国柏林、汉堡、奥地利维也纳和格拉茨。





(Kai Reusser / swissinfo.ch / SRF)

瑞士交通与环境协会(Swiss Association for Transport and Environment)于今年6月6日公布的调研结果显示，绝大多数瑞士受访者坦言有兴趣体验一把欧洲跨国通宵列车出行。



瑞士公共交通联盟(Public Transport Union，德、法)外部链接主席Ueli Stückelberger在察觉到通往南欧-譬如直达意大利罗马-的卧铺夜行列车线路所蕴含的潜力时，对联邦铁路公司所构思的补充夜间客运列车的方案表示欣然接受。不过在接受瑞士德语电视台SRF采访(德)外部链接时他也指出，对潜在乘客来说，物有所值，可谓至关重要。



“优质只是一方面。我很清楚，价格档次的划分才是不容或缺的。想当年我尚且还是一个中学男孩时，曾经体验过搭乘卧铺夜车出行。躺在六个硬卧铺位的车厢里，对那时的我来说完全不会造成任何困扰。可现如今，独自出游的人已经有了更高的诉求和期待，”Stückelberger表示。



“症结在于，如今的机票价格实在是太便宜了。价格低廉的短途飞行，迫使驰骋于瑞士-西班牙巴塞罗那之间的夜间客运服务列车停运，而这本该是一条颇具潜力的铁路运营线。原因很简单：铁路方面无法提供那么便宜的线路。”

成本……



搭乘飞机出行，真能比卧铺夜行列车便宜不少吗？

旅游比价服务平台Omio经瑞士纸媒《周日报》(SonntagsZeitung)委托，对始发自瑞士巴塞尔、日内瓦、苏黎世直达法国巴黎、奥地利维也纳、荷兰阿姆斯特丹、意大利米兰以及德国柏林在长达六个月期间的航班和火车出行中位数价格进行了对比(德)外部链接。无一例外，在所有的旅程中，凭借价格优势胜出的都是火车。而就某些目的地而言，比如从瑞士到米兰，搭乘卧铺夜班列车出行要比坐飞机便宜得多。



即便如此，火车与飞机的价格会依据一年当中的旺季或淡季，以及乘客会提前多久预定，而呈现出相当差异。当然，没有哪班卧铺夜车价格，能够敢于和提供最低价机票的航班竞争，毕竟，从瑞士巴塞尔飞往德国柏林的单程航班机票，最低价格才区区20瑞郎(约合人民币140元)。





自苏黎世始发、终点站为德国汉堡的卧铺车厢 (Keystone)

……距离



那么旅途中耗费的时间呢？



“对单程300公里到500公里里程的路线来说，坐火车和搭飞机在耗时方面没有区别；如果再把舟车劳顿赶往机场、排队办理登记手续、抵达后再从机场前往市中心的时间都考虑在内，甚至坐火车有可能还更快。而就单程里程数超过500公里的出行线路而言，选择火车反而会比搭乘飞机耗费更多的时间，”专注于报道环境、交通和能源政策议题的记者及作家Hanspeter Guggenbühl介绍道。



“在瑞士起飞或降落的所有航班乘客群体中，一半左右的人完全可以’改‘其道而行之，选择搭乘火车进而在24小时之内、或者改坐卧铺夜间客运服务列车直接抵达目的地。瑞士空中交通(Swiss air traffic)提供的数据显示，对乘坐飞机出行的人来说，其中平均每年大约有3000万人如果改乘火车驶往既定目的地，是完全可行且合理的。”







瑞士资讯swissinfo.ch

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