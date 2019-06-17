這是前往格魯吉亞第比利斯的臥舖夜行列車嗎？非也。實際上，這是一列從瑞士蘇黎世開往德國漢堡的通宵列車。 (Keystone)

為響應公眾因氣候變化問題的認知度提升而日益漸增的短途飛行需求，經深圖遠慮，瑞士聯邦鐵路公司日前正針對夜間客運服務列車追加投資展開商榷。

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“我們看到了需求，據此，目前正考察研究是否能夠重組夜間客運服務列車聯動系統，"瑞士聯邦鐵路公司國際旅客運輸部門負責人Armin Weber在近日接受瑞士德語電視台SRF採訪(德)外部链接時介紹道：”現如今，我們還處於客運線路及交通銜接的勘察階段。“

回溯1872年，第一批搭乘跨國通宵列車出行的乘客自法國巴黎啟程，在享受饕餮盛宴酒足飯飽之後，這些身價不菲的乘客一路晃晃悠悠在睡眠中前往奧地利維也納，第二天睜眼就能欣賞到異國的良辰美景。

夜間列車或許曾一度給人們留下高端大氣上檔次、充滿浪漫氣息的形象；然而隨著時光荏苒，想要從中獲利、賺得金銀滿缽，已變得越來越不現實。對不少國營鐵路公司而言，廉價航空旅行時代的到來，成了壓垮它們的最後一根稻草。

瑞士夜間客運服務火車聯動系統的停擺，始於15年前，自此，越來越多從瑞士始發的直達通宵列車不復存在。昔日的終點站-譬如比利時布魯塞爾、意大利羅馬、西班牙巴塞羅那、俄羅斯莫斯科以及丹麥哥本哈根，從瑞士夜間客運列車時刻表上相繼抹除。

2009年，瑞士聯邦鐵路公司徹底終結了其夜間列車客運服務；無獨有偶，德國聯邦鐵路公司亦於2016年為通宵列車時代畫上了句點。奧地利聯邦鐵路公司自這兩國手中接管了部分列車線路的管理權和運營權。



潛在線路

目前，奧地利聯邦鐵路公司臥舖夜行列車(ÖBB Nightjet，英)外部链接涵蓋了奧地利、瑞士、德國以及意大利之間通行的多條跨國路線。每天自瑞士蘇黎世始發的直達臥舖夜間客運服務列車(英)外部链接，分別開往德國柏林、漢堡、奧地利維也納和格拉茨。





(Kai Reusser / swissinfo.ch / SRF)

瑞士交通與環境協會(Swiss Association for Transport and Environment)於今年6月6日公佈的調研結果顯示，絕大多數瑞士受訪者坦言有興趣體驗一把歐洲跨國通宵列車出行。

瑞士公共交通聯盟(Public Transport Union，德、法)外部链接主席Ueli Stückelberger在察覺到通往南歐-譬如直達意大利羅馬-的臥舖夜行列車線路所蘊含的潛力時，對聯邦鐵路公司所構思的補充夜間客運列車的方案表示欣然接受。不過在接受瑞士德語電視台SRF採訪(德)外部链接時他也指出，對潛在乘客來說，物有所值，可謂至關重要。

“優質只是一方面。我很清楚，價格檔次的劃分才是不容或缺的。想當年我尚且還是一個中學男孩時，曾經體驗過搭乘臥舖夜車出行。躺在六個硬臥舖位的車廂裡，對那時的我來說完全不會造成任何困擾。可現如今，獨自出遊的人已經有了更高的訴求和期待，”Stückelberger表示。

“癥結在於，如今的機票價格實在是太便宜了。價格低廉的短途飛行，迫使馳騁於瑞士-西班牙巴塞羅那之間的夜間客運服務列車停運，而這本該是一條頗具潛力的鐵路運營線。原因很簡單：鐵路方面無法提供那麼便宜的線路。”

成本……

搭乘飛機出行，真能比臥舖夜行列車便宜不少嗎？

旅遊比價服務平台Omio經瑞士紙媒《週日報》(SonntagsZeitung)委託，對始發自瑞士巴塞爾、日內瓦、蘇黎世直達法國巴黎、奧地利維也納、荷蘭阿姆斯特丹、意大利米蘭以及德國柏林在長達六個月期間的航班和火車出行中位數價格進行了對比(德)外部链接。無一例外，在所有的旅程中，憑藉價格優勢勝出的都是火車。而就某些目的地而言，比如從瑞士到米蘭，搭乘臥舖夜班列車出行要比坐飛機便宜得多。



即便如此，火車與飛機的價格會依據一年當中的旺季或淡季，以及乘客會提前多久預定，而呈現出相當差異。當然，沒有哪班臥舖夜車價格，能夠敢於和提供最低價機票的航班競爭，畢竟，從瑞士巴塞爾飛往德國柏林的單程航班機票，最低價格才區區20瑞郎(約合640新台幣)。





自蘇黎世始發、終點站為德國漢堡的臥舖車廂

(Keystone)

……距離

那麼旅途中耗費的時間呢？

“對單程300公里到500公里里程的路線來說，坐火車和搭飛機在耗時方面沒有區別；如果再把舟車勞頓趕往機場、排隊辦理登記手續、抵達後再從機場前往市中心的時間都考慮在內，甚至坐火車有可能還更快。而就單程里程數超過500公里的出行線路而言，選擇火車反而會比搭乘飛機耗費更多的時間，”專注於報導環境、交通和能源政策議題的記者及作家Hanspeter Guggenbühl介紹道。

“在瑞士起飛或降落的所有航班乘客群體中，一半左右的人完全可以'改'其道而行之，選擇搭乘火車進而在24小時之內、或者改坐臥舖夜間客運服務列車直接抵達目的地。瑞士空中交通(Swiss air traffic)提供的數據顯示，對乘坐飛機出行的人來說，其中平均每年大約有3000萬人如果改乘火車駛往既定目的地，是完全可行且合理的。”







通勤人生 瑞士火車“五星乘客”指南 跳上火車，乘到目的地，跳下火車-全程不冒犯到任何人。聽起來簡單容易吧？一位瑞士公共交通禮儀權威警告說，其實真沒那麼容易。 作者： Susan Misicka，写于从伯尔尼到温特图尔的列车上

瑞士资讯swissinfo.ch

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