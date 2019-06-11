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铁路出行 绝大多数瑞士人期待跨欧通宵列车

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奥地利联邦铁路公司目前提供始发自瑞士的部分夜间客运服务。

(© Keystone / Christian Beutler)

如果可行，逾60%的瑞士受访者坦言有兴趣体验一把欧洲跨国通宵列车出行。

由瑞士交通与环境协会(Swiss Association for Transport and Environment)进行的此次调研，于今年春季对瑞士各地的1209位民众走访询问，以获悉他们的旅游习惯。62%的受访者表示自己对搭乘欧洲城际铁路夜车颇有兴致(51%的人以肯定作答，11%的人则在“愿意”和“不愿意”之间，更倾向于“愿意”)。仅四分之一的受访者坦言，自己不会选择这种出游方式。

当被问及个人偏好的目的地时(多选)，60%的人期待搭乘开往德国的通宵列车，48%钟情于意大利，41%希望乘坐夜车前往奥地利，37%的人乐意去法国，21%的受访者首选西班牙。

目前，从苏黎世始发开往包括奥地利维也纳、德国汉堡或柏林在内的诸多欧洲目的地的夜间客运服务列车，均由奥地利联邦铁路公司(Austrian Federal Railways ÖBB)负责运营。 

就在今年5月底，瑞士联邦铁路公司有迹象表明，其未来可能会提供夜间客运服务。尽管如此，该公司也表示，鉴于购置新的列车预计还需要至少两到三年的时间，因此纸上蓝图尚待一段时日方可实现。

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