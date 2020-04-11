几天前，意大利多莫多索拉边境警察扣押了运往瑞士的消毒液。(Archivbild) (Keystone / Jean-christophe Bott)

意大利扣押运货卡车，没收运往瑞士的洗手消毒液。商业车辆联盟ASTAG将这一行为称为“国家级盗窃”。瑞士外交部长出面干预。



瑞士运输公司Victory Switzerland从世界各地进口商品，该公司一辆大货车自上周被意大利扣押在边境城市多莫多索拉，货车上装有从其他国家进口的货物。该公司老板Daniel Gerber告诉瑞士资讯swissinfo.ch，这批货物是洗手液，在意大利海关被直接没收，送往意大利的民防机构。

扣押物资发给多莫多索拉民防机构

意大利海关机构解释，根据一项新冠疫情的特殊规定没收了这批消毒液，根据他们交给运货司机的一份文件上的记录，这批货物被转交给多莫多索拉的一个民防机构，由该机构分配给有需求的医院和社区。 (来源：瑞士意大利语电视台)

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Victory Switzerland公司从德国Gifts & Beauty Handels GmbH公司订购了这批消毒液，并已于三周前支付了3万瑞郎(约合21万人民币)货款，这批洗手液在意大利生产。



意大利当地政府表示，生产商或销售商已经得到了这批消毒液的补偿金，Gerber希望他能从德国公司得到退款。但运输费和这笔交易的盈利损失只能自己承担。



3月初，该公司就在汉堡遇到过同样问题。当时德国官方扣押了从中国进口到的31.4万支口罩。但是经过官方交涉，2天后，德国放行了那批口罩。

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引起重视



瑞士商用车联盟ASTAG对这一问题相当重视，该联盟主席，前瑞士人民党SVP主席Adrian Amstutz亲自过问此事，与遇到问题的瑞士公司取得联系，并利用他在联邦的关系与意大利进行官方交涉。



他告诉瑞士资讯swissinfo.ch：“联邦外交部长、讲意大利语的伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)将负责这件事。”



Amstutz对于邻国强硬没收瑞士订购的医疗物深感愤恨。“这是国家级的盗窃”，他说。并利用这个机会再次表明反对瑞士与欧盟双边协议的态度。



“这里显示出瑞士与欧盟的双边协议到底有多少价值，包括申根/都柏林协议也一样，遇到危机，就不再起作用了。”



当然开放的边境对于运输更有利，但是遇到问题时，要国家之间对话解决，而不是通过欧盟。



而对于同党派人士，联邦委员盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)来说，事情却远非如此，这从他发的推特上就能看出来：

Guy Parmelin在推特上向欧盟表示感谢，因为欧盟答应不再拦截运往瑞士或其他欧洲经济共同体国家的医疗物资。



Guy Parmelin在推特上向欧盟表示感谢，因为欧盟答应不再拦截运往瑞士或其他欧洲经济共同体国家的医疗物资。 Nach mehreren Kontakten mit EU-Handelsminister @PhilHoganEU: Durchbruch gelungen, Brüssel weist EU-Länder an, Exporte von Schutzmaterial in die CH/EFTA nicht mehr zu blockieren! Danke für Unterstützung: BP @s_sommaruga & EU-Kommissionspräsidentin @vonderleyen #CoronaInfoCH — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 20, 2020

与意大利官方接洽

瑞士国家经济事务秘书处(SECO)在瑞士资讯的询问下，证实知道扣押消毒洗手液这件事，并正在与意大利相关机构交涉。

关于为什么意大利不遵守欧盟规则取消运输限制这个问题，国家经济商务秘书处的回答是：询问过一些瑞士重要进口商之后，得到的反馈是，目前欧盟的相关规定正在实行之中，之前遇到的问题大部分已经得到解决。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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