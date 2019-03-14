此内容发布于2019年3月14日 上午1:00

根据航空机构于3月12日作出的决定，Ju-Air历史悠久的老式飞机将继续停飞，直至另行通知为止。 (Keystone)

去年Ju-Air的老式飞机在阿尔卑斯山发生致命事故后，瑞士航空机构撤销了Ju-Air老式飞机的商业飞行许可证。某些私人航班仍可能被允许。

瑞士联邦民航局于3月12日表示，2018年8月4日，Ju-Air机龄79年的Ju-52飞机在瑞士东南部发生坠毁(多语)外部链接，导致机上20人丧生之后，联邦民航局重新评估了老式飞机乘客的安全风险。其结论是，继续进行此商业飞行将“不再满足现今的安全要求”。

瑞士安全调查局(SESE)进行的事故调查结果支持了这一决定。今年欧洲其他地区的规则也将会收紧。

2018年11月，瑞士政府部门表示，在8月坠毁的Ju-52飞机上发现了结构性损坏之后，位于苏黎世附近的Ju-Air公司运营的两架Ju-52老式飞机被暂时禁止飞行(英)外部链接。

然而在今年1月，Ju-Air公司负责人Kurt Waldmeier在德语报纸《周日报》(SonntagsZeitung)的一次采访中表示，老式螺旋桨飞机将在未来几个月内恢复飞行(英)外部链接。瑞士民航部门则向该报表示，Ju-Air的三架飞机必须证明其适航性，才能撤销停飞，重返瑞士天空。

根据航空机构于3月12日作出的决定，Ju-Air历史悠久的老式飞机将继续停飞，直至另行通知为止。





Keystone-SDA/jdp

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