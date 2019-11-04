雀巢採購的棕櫚油有20%來自小農。 (Keystone / Hotli Simanjuntak)

當瑞士食品巨頭雀巢(Nestlé)因棕櫚油的供應方式受到環保組織抨擊時，公司承諾在2020年前完全杜絕供應鏈中的毀林造田的現象。但是目前看來，公司要實現這個目標還需要三年的時間。

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對於雀巢而言，2010年過得可謂一波三折。當年3月，環保機構綠色和平組織(Greenpeace)在YouTube上傳了一個發人深省的視頻(英)外部链接，該視頻表示吃雀巢巧克力棒就相當於殺死紅毛猩猩。一定程度而言，考慮到這項環保運動以及公眾的反應，公司暫時中斷了與有爭議的印尼棕櫚油供應商Sinar Mas的協議，並承諾2020年結束前終止供應鏈中的毀林造田的現象。



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但是，雀巢近期承認它將無法在到期之前實現上述目標。雀巢只能保證在明年年底前90%的棕櫚油供應不存在毀林造田問題。



雀巢“負責任採購”全球負責人本傑明·韋爾(Benjamin Ware)向瑞士資訊swissinfo.ch表示：“剩下的10%目標也將最終實現，我們將在未來三年內繼續努力，確保100%的棕櫚油供應不存在毀林造田問題。”



謀定而後動

為什麼一家去年銷售額超過900億瑞郎(約合美金912.8元)的公司無法實現其10年目標呢？雀巢公司表示，這其中存在一些制約因素。



首先，雀巢約有20%的棕櫚油來自小農戶，他們的種植面積在1公頃至10公頃不等。該公司表示，確定這些小農場的邊界十分困難，無法用衛星準確監測毀林造田現象(多語)外部链接。



韋爾表示：“我們本可以將小農戶從供應鏈中剔除，但我們沒有這樣做。”



該公司還表示，大多數供應鍊是整個行業共享的，並非只供應給雀巢一家公司。



韋爾表示：“在這些公司中，我們是唯一要求供應商提供合規證據和透明度的公司，供應商不願意僅為一家公司提供此項服務。”



雀巢表示，在南美和中美洲，原材料透明度問題最為嚴重。瓜地馬拉、秘魯、巴西、智利和哥倫比亞供應的糖、大豆和棕櫚油等大宗商品是問題高發區。儘管該地區的供應商不願保持供應鏈透明度，但雀巢仍不想停止與它們的合作。



韋爾表示：“如果我們停止美洲供應業務，就意味著我們最終將採購亞洲的原材料，並將它們從地球的一端運送到另一端，來實現我們的承諾。”



到今年5月，韋爾知道公司將無法在最後期限前完全杜絕棕櫚油供應鏈中的毀林造田問題，此事已於6月提上董事會。雀巢必須做出抉擇：要麼將小農戶和南美產地留在其供應鏈中，要麼採取行動實現無毀林造田的承諾。最終，雀巢董事會選擇了前者，這是更為穩健的做法，儘管這種做法有損公司的可靠形象。



認真履責

綠色和平組織贊成雀巢保留小農的決定，並要求公司提升全球供應鏈的透明度。但是該環保機構表示，它更關注公司的行動結果，而不是空喊口號。



瑞士綠色和平的環保人士阿斯蒂·羅斯勒(Asti Roesle)表示：“我們關注和關心的是，到目前為止，雀巢的所有努力並未減少原材料產地的森林砍伐和退化問題。”



令綠色和平組織感到不滿的是，雀巢繼續從違反“不毀林、不開墾泥炭、不侵害人權(NDPE)”規定(英)外部链接的供應商那裡採購棕櫚油、大豆和可可粉等大宗商品。環保人士希望雀巢能放眼長遠，不要只顧眼前的戰略利益和承諾。



羅斯勒表示：“我們認為，雀巢作為世界上最大的食品生產商，需要在供應鏈之外的領域發力，提供系統化的解決方案。



並非只有綠色和平組織認為公司需要相互合作，推動行業範圍內的變革。世界永續發展工商理事會(英)外部链接是一個由200家公司(包括雀巢)組成的企業網絡，致力於改善企業經營的永持續性。該理事會也提倡採取綜合解決方法。



理事會認為，企業應尋求更深層次的合作夥伴關係，以對森林砍伐等問題採取行動。



一位發言人告訴瑞士資訊：“這也許很難，但還是有可能實現的。在應對森林砍伐方面，負責任的政府必須與負責任的企業和腳踏實地的公民社會夥伴密切合作，共同面對森林砍伐的根本原因和複雜挑戰。”



瑞士资讯swissinfo.ch

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