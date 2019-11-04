此内容发布于2019年11月4日 上午9:00

雀巢采购的棕榈油有20%来自小农户。 (Keystone / Hotli Simanjuntak)

当瑞士食品巨头雀巢(Nestlé)因棕榈油的供应方式受到环保组织抨击时，公司承诺在2020年前完全杜绝供应链中的毁林造田的现象。但是目前看来，公司要实现这个目标还需要三年的时间。

美极面条 雀巢面对危机的反应 面对美极方便面在印度铅超标的指责，瑞士雀巢集团的反应缓慢，为此，这个全球最大的食品集团将至少损失4700万瑞郎，形象损失还未计算在内。这并非雀巢集团第一次陷入公关危机。 作者： Anand Chandrasekhar，感谢Aritra Bhattacharya，The Statesman的协助

对于雀巢而言，2010年过得可谓一波三折。当年3月，环保机构绿色和平组织(Greenpeace)在YouTube上传了一个发人深省的视频(英)外部链接，该视频表示吃雀巢巧克力棒就相当于杀死大猩猩。一定程度而言，考虑到这项环保运动以及公众的反应，公司暂时中断了与有争议的印尼棕榈油供应商Sinar Mas的协议，并承诺2020年结束前终止供应链中的毁林造田的现象。



但是，雀巢近期承认它将无法在到期之前实现上述目标。雀巢只能保证在明年年底前90%的棕榈油供应不存在毁林造田问题。



雀巢“负责任采购”全球负责人本杰明·韦尔(Benjamin Ware)向瑞士资讯swissinfo.ch表示：“剩下的10%目标也将最终实现，我们将在未来三年内继续努力，确保100%的棕榈油供应不存在毁林造田问题。”



谋定而后动



为什么一家去年销售额超过900亿瑞郎(约合人民币6’300亿元)的公司无法实现其10年目标呢？ 雀巢公司表示，这其中存在一些制约因素。



首先，雀巢约有20%的棕榈油来自小农户，他们的种植面积在1公顷至10公顷不等。该公司表示，确定这些小农场的边界十分困难，无法用卫星准确监测毁林造田现象(多语)外部链接。



韦尔表示：“我们本可以将小农户从供应链中剔除，但我们没有这样做。”



该公司还表示，大多数供应链是全行业共享的，并非只供应给雀巢一家公司。



韦尔表示：“在这些公司中，我们是唯一要求供应商提供合规证据和透明度的公司，供应商不愿意仅为一家公司提供此项服务。”



雀巢表示，在南美和中美洲，原材料透明度问题最为严重。危地马拉、秘鲁、巴西、智利和哥伦比亚供应的糖、大豆和棕榈油等大宗商品是问题高发区。尽管该地区的供应商不愿保持供应链透明度，但雀巢仍不想停止与它们的合作。



韦尔表示：“如果我们停止美洲供应业务，就意味着我们最终将采购亚洲的原材料，并将它们从地球的一端运送到另一端，来实现我们的承诺。”



到今年5月，韦尔知道公司将无法在最后期限前完全杜绝棕榈油供应链中的毁林造田问题，此事已于6月提上董事会。雀巢必须做出抉择：要么将小农户和南美产地留在其供应链中，要么采取行动实现无毁林造田的承诺。最终，雀巢董事会选择了前者，这是更为稳健的做法，尽管这种做法有损公司的可靠形象。



认真履责

绿色和平组织赞成雀巢保留小农户的决定，并要求公司提升全球供应链的透明度。但是该环保机构表示，它更关注公司的行动结果，而不是空喊口号。



瑞士绿色和平的环保人士阿斯蒂·罗斯勒(Asti Roesle)表示：“我们关注和关心的是，到目前为止，雀巢的所有努力并未减少原材料产地的森林砍伐和退化问题。”



令绿色和平组织感到不满的是，雀巢继续从违反“不毁林、不开垦泥炭、不侵害人权(NDPE)”规定(英)外部链接的供应商那里采购棕榈油、大豆和可可粉等大宗商品。环保人士希望雀巢能放眼长远，不要只顾眼前的战略利益和承诺。



罗斯勒表示：“我们认为，雀巢作为世界上最大的食品生产商，需要在供应链之外的领域发力，提供系统化的解决方案。

并非只有绿色和平组织认为公司需要相互合作，推动行业范围内的变革。 世界可持续发展工商理事会(英)外部链接是一个由200家公司(包括雀巢)组成的企业网络，致力于改善企业经营的可持续性。该理事会也提倡采取综合解决方法。



理事会认为，企业应寻求更深层次的合作伙伴关系，以对森林砍伐等问题采取行动。



一位发言人告诉瑞士资讯：“这也许很难，但还是有可能实现的。在应对森林砍伐方面，负责任的政府必须与负责任的企业和脚踏实地的公民社会伙伴密切合作，共同面对森林砍伐的根本原因和复杂挑战。”





瑞士资讯swissinfo.ch

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