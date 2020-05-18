2020年5月2日，在日内瓦举行的一次援助食品分发活动中，约有2500人在前来等待领取食物篮。

(Keystone / Martial Trezzini)

在新冠病毒危机暴发之前，瑞士近8%的人口生活在贫困之中，逾100万名居民勉强能够维持生计。疫情有可能令他们当中的许多人陷入生存困境。

这些图片令人震动，以至于《卫报》(英)外部链接、《纽约时报》(英)外部链接和法国国际广播电台(法)外部链接等主要国际媒体对事件均进行了报道：5月9日，数百人排成超过1公里的长龙，等待领取价值为20瑞郎的食品篮。在此之前的那个周六也是如此-而这一切发生在世界最富有、最昂贵的城市之一：日内瓦。

瑞士法语电视台报道：5月2日日内瓦援助食品分发现场 瑞士法语电视台报道：5月2日日内瓦援助食品分发现场 瑞士法语电视台报道：5月2日日内瓦援助食品分发现场

日内瓦州虽然富有，但居民的社会经济差异显著。自从新冠疫情暴发以来，需要食品援助的人数增加了4倍。疫情令某些弱势人群更加脆弱，他们在一夜之间失去部分甚至全部收入来源。

5月2日，非政府组织无国界医生和日内瓦大学附属医院在前来领取食物篮的人中进行了现场统计，结果显示：超过一半的援助受益者是无证件者。但是调查人员强调，在受调者中，也有超过三分之一的人是具有获得社会救济资格的人(瑞士公民、持有瑞士居留证者或寻求庇护者)。







Statut des bénéficiaires de l'aide alimentaire 日内瓦食品援助受援者的身份

日内瓦大学医院医生、教授François Chappuis介绍说，在不同国籍的受访人士中，很多人从事家庭服务行业，做保姆或清扫工。自3月中旬半封闭措施生效以来，这些不稳定且无保障的工作机会往往流失殆尽。受冲击的女性中，不少是单亲妈妈，有一些是瑞士公民。

该调查还提供了衡量救助受益者们极端困境的另一衡量因素：60%的受调者没有医疗保险；在无证件者中，比例甚至高达90%。在过去的两个月中，超过10%的受调者不得不放弃就医。

令困境雪上加霜

新冠危机暴发之前，在瑞士已有成千上万的居民生活在贫穷和不安之中。根据联邦统计局今年发布的数据：2018年约有66万瑞士人(约占总人口的8%)生活困窘，逾100万人口的生计面临贫困威胁。

瑞士有13万“穷忙族”。五分之一以上的瑞士人没有足够的经济实力以缴付2500瑞郎的意外支出。





Taux de pauvreté par critères socio-démographiques 社会人口标准划分的贫困人口分布

自疫情开始以来，原本弱势的人口-尤其是单亲家庭、长期失业(失业救济即将结束)者或社会边缘人士(例如：无证件者)-成为疫情期间向瑞士明爱组织(Caritas Suisse)求助的主要群体。过去两个月中，向该社会救助组织发出咨询申请的人数急剧增加。该组织某些分支接到的求助申请数量甚至是以往的2至3倍。

个体户受冲击严重

瑞士人口中，一些在社会和经济层面更加融入的群体也没能免于防疫措施的冲击。明爱组织发言人Fabrice Boulé表示，瑞士有200万名雇员接受了短时工作(部分失业)补助，尽管如此，他们仍然难免工资损失。“如果薪酬本已经很低，当事人则可能会陷入财政困境。”

另一弱势群体便是小型私人企业。他们被剥夺了现金流入，也没有足够的财政储备。明爱组织发言人介绍道，他们中的一些人(4000人左右)不得不依赖于明爱组织的过渡性援助。Boulé说，联邦已经承诺提供紧急援助，但是在对政府支持的漫长等待中，他们可能早已坠入债务陷阱。

苏黎世联邦理工学院和洛桑高等商学院经济研究中心4月份进行的一项调查显示：在瑞士60万自由职业者中，有三分之一的人认为，其生计受到新冠病毒危机的严重威胁。

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