此内容发布于2018年3月9日 上午8:15 最后更新 - 2018年3月9日 -08:15

瑞士联邦议员盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在本周四的展会上体验一辆智能车 (Keystone)

瑞士规模最大的年度盛事-第88届日内瓦国际车展于本周四(3月8日)拉开帷幕，预计会在为期11天的展期内接待70万参观者。



素有“国际汽车潮流风向标”的汽车界盛宴，今年共迎来180家在全球范围内享有盛誉的汽车制造商参展。会址位于日内瓦机场附近的Palexpo国际会展中心，并将持续至3月18日。瑞士国防部与体育部部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)主持了开幕典礼。



汽车盛宴，看的不是美女



今年的日内瓦车展可谓是在近期一系列对女性角色与地位重新审视的社会运动压力的笼罩下拉开帷幕，譬如因好莱坞金牌制作人哈维·温斯坦性侵多名女星而引发的反性骚扰、反性侵犯社交媒体运动#MeToo(我也是受害者)。



本周三(3月7日)发行的瑞士法语日报《时报》(Le Temps，法)外部链接写道，雇佣衣着暴露的美女来吸引眼球、帮助推广汽车销量的传统做法已然悄然发生着变化，很多汽车制造商在面对声誉受损的威胁时，都会选择舍弃美女车模，而期冀参展者更多地关注汽车本身。



瑞士汽车工业协会(Auto Suisse)主席François Launaz在接受《时报》采访时表示，他并不理解外界为何对车展中的女性角色格外关注且颇多指摘。在他看来，汽车制造商完全有权自由地推销自家生产的汽车。“就跟很多参观者一样，我来展会就是来欣赏汽车的。”



ATS-SDA/AP/dos

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