此内容发布于2018年3月12日 下午12:03 最后更新 - 2018年3月12日 -12:03

在日内瓦车展上，专业汽车媒体将沃尔沃XC40评为2018年度汽车-运动型多用途车(SUV)的当选是意料之中的事。 (Volvo)

从理想主义角度出发，当代汽车的趋势是体积小、污染少；但冷眼看世界，现实与理想可谓南辕北辙-在瑞士尤为如此：停车场里一望便知，停泊车辆的车型越来越大，马力也越来越强。好在技术在不断进步，四轮代步工具还尚未成为地球“难以承受之重”。

前几年已经显露的汽车流行趋势，今年再次被印证。无论在日内瓦车展上，还是在公路马路上，大型车辆都大行其道。

瑞士人的偏爱

在美国非常流行的皮卡(pick-up)，之前在欧洲极为少见。如今，它们却也陆续驶上瑞士马路。不过，要说大型车里的明星，还要数运动型多用途车(SUV)风头最炫-俨然已成为一种社会现象：纵观欧洲，其市场份额占到了三成；聚焦瑞士，SUV更是已攻下汽车市场的半壁江山。



说到汽车的功率，瑞士人座驾的平均马力比欧洲其他国家居民高出25%。“瑞士人热衷驰骋”，瑞士汽车进口协会auto-suisse的主席François Launaz在法语电视台的采访中评论道。



外部内容 graphique sur la puissance des moteurs 瑞士汽车市场趋势

更少的污染

车型不断增大，功率不断提高，这并不意味着汽车越来越是环保的噩梦：在排放标准的规范下，新型汽车对环境的污染其实越来越小。

目前，每公里排放二氧化碳超过200克的车型已在新车市场上销声匿迹，它们在行驶车辆中的比例也仅为3%。2005年时，同比还高达35%。

2010年，瑞士人的座驾中，每公里100-150克及每公里150-200克碳排放的车辆平分秋色。但如今，污染较大的车型已逐渐被淘汰，市场份额不到四分之一。而较环保车型则已经占据62%的市场。

与此同时，最环保车辆(每公里排碳量低于100克)的市场占有量在2015年超越10%后就一直停滞不前。

电动汽车仍非主流

要想实现二氧化碳及微粒排放的显著降低的目标，无污染汽车无疑应该更加受到重用。但实现这一目标的道路尚为遥远。即使电动汽车的销售量去年创下纪录，但也仅仅占到新注册车辆的4%。

2017年，化石燃油车的销售也出现新势头：注册新车中使用汽油燃料的车占了56%，比前一年增长了2%；相反，柴油车的销售在多年攀升之后首次出现回落，从2016年的38%下降到2017年的35%。





(翻译：郭倢)

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