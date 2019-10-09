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最佳生意场？ 巴塞尔城市半州-企业的“吸铁石”

巴塞尔的展览馆区与罗氏大厦

望向巴塞尔的展览馆区与罗氏大厦(右)

(© Keystone / Georgios Kefalas)

根据瑞士信贷集团(Credit Suisse)最新发表的调研，巴塞尔城市半州已超越楚格州(Zug)，成为对企业最具吸引力的瑞士州。

在2019年的瑞信“位置质量(多语)外部链接”排行榜上，巴塞尔城市半州与楚格州都排在苏黎世州之前，而日内瓦州则上升十位，名列第四。

这份调研揭示，最不能吸引企业的地方分别为汝拉州(Jura)、瓦莱州(Valais)与格劳宾登州(Graubünden)。

自1997年开始编撰各州的年度排名榜，楚格州一直都是当仁不让的冠军。据瑞信透露，在巴塞尔城市半州大幅削减企业税率至13.04%后，这个州在榜上连跳三位，赶超楚格登上榜首。而瑞士北部的这个小州与法、德两国接壤，其优势还包括人才济济与交通便利。

今年5月，选民投票赞成修改瑞士的企业税制(英)外部链接。不少州为在瑞士设立办公室和分公司的跨国企业制定了减免税优惠，这些州如今已降低头条税率，以求对摒弃优惠税制作出弥补。而对这类企业实施的优惠税率将于2020年彻底取消。沃州和巴塞尔城市州等几个州已大幅度调低税率，并从2019年初既已生效。

重返榜首？

瑞信集团的多位经济学家指出，对各企业而言，苏黎世、楚格、巴塞尔、巴登(Baden)、卢塞恩、伯尔尼等城市的市中心及周围广大地区最有魅力，交通便利是它们的最显著优势。

目前楚格州正在规划将企业利润税率减至12%左右。前瞻2025年，瑞信的经济学家认为该州很可能重返榜首，巴塞尔城市州和苏黎世州将分别保持第二和第三名。

在该调研中，经济学家研究了瑞士110个经济区的资料，分析了个人与法人税负、一揽子优惠税收等特殊税制、是否能招聘到专业人才及其他高素质员工，以及其他人口与交通信息，等等。


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Credit Suisse/sb

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