目前，大日内瓦区拥有近100万常住居民 (Keystone / Martin Ruetschi )

围绕大日内瓦区消费性支出习惯及结构分化所进行的首次调研显示，在跨境购物的“血拼”之旅中，瑞士日内瓦地区居民赴接壤邻国法国“放肆买买买”的消费支出，已达到法国消费者在瑞士购物开销的三倍。



于4月15日发布的调研结果(法)外部链接显示，瑞士居民在一境之隔的法国年均消费性支出累计高达4.16亿瑞郎，而法国跨境购物客每年在瑞士区区1.48亿瑞郎的采购开销，与其形成悬殊对比。粗略估算，大日内瓦区年营业额已达到70亿瑞郎。

大日内瓦区(Grand Genève)指代瑞士第二大城市-日内瓦市及其周边涵盖Franco-Valdo-Genevois地区、沃州小镇尼永Nyon、Bellegarde-sur-Valserine、Annemasse、Meyrin、Bonneville、Thonon-les-Bains以及法国上萨瓦省Haute-Savoie和安省Ain部分居民聚居区在内的的延伸性区域。



此次受访的3400户家庭中，有四分之一表示定期举家赴邻国购物；70%接受调研的家庭坦言，瑞郎兑欧元汇率持续走强或疲软，对其跨越边境血拼并无影响。



总体来看，法国消费者更倾向于目的明确地赴瑞士逛特定的商店、买特定的商品，譬如家具及家居用品零售巨擎宜家。相比之下，瑞士消费者则偏爱前往法国购买鲜鱼鲜肉(年营业额6000万欧元)、葡萄酒和各类含酒精饮品(年营业额3500万欧元)、以及牛奶制品(年营业额3500万欧元)。







Keystone SDA/sb

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram