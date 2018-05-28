此内容发布于2018年5月28日 上午9:30 最后更新 - 2018年5月28日 -09:30

建筑行业的很多工种都在执行最低工资政策

(Keystone)

和很多国家不同，瑞士的最低工资标准并非对整个工薪阶层生效。尽管很多领域和瑞士州都引入了该政策，但享受这一待遇的瑞士人依然属于少数。

最低工资是时常被提上议事日程的政治议题。2014年，引入每月4000瑞郎(合2.56万人民币)-即小时最低工资22瑞郎(合140元)-的公民动议以76%反对票的结果遭到否决。

各州最低工资的情况

2017年夏天，纳沙泰尔开始执行每小时最低工资20瑞郎(合128元)的政策。同年11月，汝拉州引入同样规定。在提契诺州，选民投票通过了最低工资议题，但具体数字尚且待定，工会对州政府建议的19瑞郎(合122元)的最低小时工资不甚满意。而伯尔尼州议会也将于今年6月，就最低工资议案再次进行讨论。

最低工资和集体劳动合同

在瑞士，很多职业领域-从垃圾分类到牙齿保健-在集体劳动合同中对最低工资有明确规定，金额大部分在3200-3900瑞郎的幅度内。

尽管如此，远非所有雇主都打算在企业内设立最低工资线。只有12个领域的集体劳动合同具有强制约束力。除此之外，只有当用人单位是雇主协会成员时，其才有尊重最低工资协定的义务。在各个领域，集体劳动合同的生效范围差异很大，仅有40%的雇员享有最低工资政策的保障。

最低工资和普通劳动合同

在集体劳动合同缺失的情况下，政策制定者可以通过普通劳动合同在某些领域设定最低工资线。

从全国范围来看，国内经济领域的用人单位均有各自必须遵守的普通劳动合同。日内瓦、提契诺、汝拉、巴塞尔城市半州和瓦莱州对每一职业领域均设有定义最低工资的普通劳动合同。而在经济大州苏黎世，零售业同机械工程领域也设立了自己的普通劳动合同。但是工会人士表示，零售业3315瑞郎(合2.12万元)的最低月工资无异于“工资倾销”。瑞士两大零售连锁超市Migros和Coop为未受专业培训的员工缴纳3900-4100瑞郎(合2.5万元-2.6万元)的最低月薪。在机械制造业，最低工资水平为3850瑞郎(合2.46万元)。



瑞士资讯swissinfo.ch

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