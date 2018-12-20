马里奥·格雷科，苏黎世保险公司的意大利老板 (Keystone)

根据海德思哲国际咨询公司(Heidrick & Struggles)外部链接12月17日发表的一份调研，在瑞士市场扩展指数(SMI Expanded，多语)外部链接证券交易榜上有名的50家企业里，有52%的总裁来自海外。一年前首次对瑞士高管背景进行调查时，这个比例尚为49%。

这个调研调查了13个国家各上市公司的总裁。外国总裁比例在英国(43%)与荷兰(40%)也相对较高。但法国(88%)和美国(90%)的总裁以本国人为主，而葡萄牙的每一位总裁都是本国人。

“外国总裁的高比例反映了许多(瑞士)企业的全球经营活动，以及瑞士境内简单的劳动力市场，”海德思哲的经营合伙人迈克尔·奥勃韦格纳(Michael Oberwegner)表示。

他举了诺华(Novartis)、苏黎世保险(Zurich Insurance)和瑞士信贷(Credit Suisse)的例子，它们的总裁分别是美国人瓦桑特·那拉西姆汉(Vasant Narasimhan)、意大利人马里奥·格雷科(Mario Greco)，和持有法国与科特迪瓦双国籍的谭天忠(Tidjane Thiam)。

在职培训

此外，瑞士企业的各位总裁都相对年轻，拥有一系列职业背景。

“这显示出，瑞士是个有着充满活力的劳动力市场的国家，为具备高度多样化资质的熟练工提供了机遇，”奥勃韦格纳指出。

他引用了瑞银集团(UBS)总裁安思杰(Sergio Ermotti)的例子，后者从在卢加诺当学徒开始了自己的银行业生涯。“在其他国家，教学与在职培训非常不寻常，但对银行来说却非常有价值，”他说道。

调研显示，瑞士总裁的平均年龄为54岁，而在全部13个国家的平均年龄是56岁。瑞士总裁中有四分之一年龄不到50岁。

至于女性总裁，情况却没有什么改善。在50个受调查的公司里，只有瑞士化工集团(EMS-Chemie)有位女老板：马格达伦娜·马尔图洛-布劳赫(Magdalena Martullo-Blocher)。因此这个比例仅为2%，而所有国家的平均值为5%左右。在英国、芬兰和挪威，8%的总裁是女性。

生活质量 苏黎世外籍雇员平均年薪超20万美金 就收入而言，瑞士苏黎世和日内瓦对外籍人士可谓“慷慨多金之地”，这两个城市的非瑞士籍雇员今年的薪资待遇有望分别达到人均20.6875万瑞郎(折合人民币约为139.17万元)和18.4942万瑞郎(约合人民币124.42万元)，位居全球第三和第五位。 此内容发布于2018年2月28日 上午10:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Average expat in Zurich earns more than $200,000

Keystone-SDA/ts

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