“你知道我们还要缴纳更高的关税吗？！”

(KEYSTONE/Christof Schuerpf)

相比男性从海外购买的服装或治疗性功能障碍的药片，女性海淘的服装和经期用品需缴纳更高的税率。这只是瑞士粉红色税和基于性别的价格歧视的两个例子。我们带你了解背后的原因和解决方法。

当瑞士的一位女士想添置些国外进口服装时，她要比男同事支付更多的税金。瑞士联邦政府允许存在粉红色税，瑞士女装的进口关税高于男装：分别为服装价值的5%和3%。零售商将此关税转嫁至消费者身上，这导致比男性收入少的女性要在服装上花费更多。

这种差异的根源在于，瑞士的服装关税是根据重量计算的。根据历史经验，女装要比男装更轻，但价格却通常更高。

圣加仑纺织博物馆的古董丝绸连衣裙

(Keystone / Regina Kuehne)

价格监察员斯特凡·迈恩汉斯(Stefan Meierhans)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示：“我们已经在努力降低女装的关税负担。” 瑞士联邦经济事务秘书处(多语)外部链接女发言人利维亚·威利(Livia Willi)解释说，目前有关法律即将修改。

“目前正在起草一项废除工业品关税的法案(多语)外部链接。[该法案]将彻底消除男女服装之间的不平等关税待遇，”威利告诉瑞士资讯。她还指出，由于瑞士签署了自由贸易协定，很大一部分进口服装已免税。

若想从旧衣服中获得最大价值，女性可以考虑改变老旧T恤的用途……



双重诅咒

老实说，女性如果不愿使用织物来吸收月经，那就必须购买卫生巾、棉条或月经杯。在瑞士，所有上述商品都必须缴纳7.7%的全额增值税(VAT)。与自来水、食物、猫砂、鲜花、阅读材料和药品(多语)外部链接不同，女性的卫生用品不适用2018年实行的2.5%优惠税率。

目前议会正在审议一份减税议案(多语)外部链接。去年夏天，瑞士游说团体坎帕克斯(Campax)提交了一份请愿书(德)外部链接，敦促瑞士联邦院向其他国家看齐。例如，2004年肯尼亚取消了“棉条税”。印度去年也实施了免税。 今年，澳大利亚以及美国的11个州也加入了免税队伍。同时，英国针对卫生棉条只收取5%的增值税，而对其他商品则收取20%的增值税。

丢了衬衫？

女性还认为洗衣店的服务价格也存在性别歧视。男性往往能得到性价比更高的服务，因为机器人可以用来熨衬衫。请参考瑞士纺织护理协会(德、法)外部链接制作的以下视频。

Robot steaming shirts 机器人正在熨烫基本款衬衫

该协会总经理梅拉妮·桑纳(Melanie Saner)表示，对于半自动熨烫机而言，女式衬衫通常尺寸过小且过于精致。一些洗衣店表示，这种熨烫机仅适用于尺寸为40(美码10/英码14)及以上的结实面料。

桑纳告诉瑞士资讯：“机器人处理的衬衫往往服务价格最低。一旦需要人工介入，价格就会立刻上升，男式或儿童衬衫也不例外。”

女性毛发清洁成本更高

在许多国家中，另一个典型的粉红色税收项目便是剃须用品。针对伯尔尼出售的剃刀的抽查显示，男女刮剃用具价格存在明显差异。男士三刃剃须刀片的价格为3.24瑞郎(约合人民币22.68元)，而女士剃须刀片价格为4.98瑞郎。

吉列Venus ComfortGlide的外观虽然比Mach3看上去要高档一些，但与外观高档的男士剃须刀片Fusion5 ProShield(零售价为5.83瑞郎)相比，更朴素的Venus Swirl女士刀片售价高达6.30瑞郎。换句话说，女性剃刀价格比男性剃刀价格要高出8%~54%。

Loeb超市货架上的照片：乍一看，男士用品似乎更贵，但仔细观察会发现里面的刀片数量更多。 (swissinfo.ch)



(swissinfo.ch)

瑞士消费者保护基金会(德)外部链接也支持降低卫生巾和卫生棉条的增值税，并指出，总体而言，“消费者需要意识到商品和服务的价格存在性别差异”。

基金会政治与经济部负责人安德烈·贝勒(André Bähler)告诉瑞士资讯：“即使是简单的短发修剪，女性的理发费用也远高于男性。”

中性定价

但是最近洛桑的一家理发店实施男女理发平等定价。在“洛桑序言”理发店外部链接，理发费通常为每人80瑞郎，对于长发修剪或特定发型，费用会更高。

在客户问及为何她的男朋友理发要比她少付20瑞郎后，理发店老板在2月份调整了价格。由于无法给出理由，他于是决定对所有客户一视同仁。



理发师照片：“有些男顾客就是不明白新的定价逻辑。他们认为我们的理发服务变得太贵了，于是不再光顾，” Nicolas Cettou告诉瑞士资讯。但他表示其他客户都很兴奋，新的定价方案还吸引了一些新客户。 (swissinfo.ch)

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