在全世界各国，依然是男性薪金比女性高，管理阶层也大多是被男性统领。

(Jozef Mičic)

瑞士人低调、平和、谦逊，殊不知瑞士社会却存在一个令人大跌眼镜的弊病，那就是：男女不平等。无论是在职场，政坛还是薪金问题上，瑞士女性都无法与男性“平起平坐”，下面我们从5个方面来做一个国际对比。



早在1981年瑞士就将男女平等写入宪法(多语)外部链接，但是在实际生活中男女平等还只是个传说。

1. 职场

在大多数国家15岁以上公民的就业率统计数字中，都显示男性比例较大，瑞士也不例外。



Grafik 1 Erwerbstätigkeit Der Geschlechterunterschied in der Schweiz beim Erwerb ist mittelgross

根据世界银行的统计数据，在这一点上，男女差距最大的是土耳其。瑞士15岁以上女性60%从事一份有酬工作，男性的比例为70%。虽然这一比例差低于经济发展与合作成员国的平均水平，但依然是一个比较明显的差距；瑞士与德国、法国、意大利的水平近似；而男女就业比例差距最小的是斯堪的纳维亚各国。



2.工作时间



就全职还是兼职(每周工作少于30小时)这一点来说，男女比例也不尽相同。所有经合组织成员国中，兼职工作的女性都比男性多。

Grafik 2 Teilzeit In der Schweiz arbeiten viel mehr Frauen als Männer Teilzeit



2017年瑞士45%在职女性每周工作时间少于30小时(全职每周40小时左右)，而男性中只有区区11.2%。与其他国家相比，瑞士的这一男女差距非常明显。



从工作的份额上看，瑞士男女区别更大：将近四分之一瑞士女性工作额度少于50%(每周工作2.5天)，男性中的这一比例只有7%。



Grafik3 Schweiz Teilzeit In der Schweiz arbeiten nur 41% der Frauen Teilzeit

在国际对比中发现，东欧人的男女差距最小，这主要是因为，东欧国家无论男女很少有人不做全职工作，在俄罗斯、斯洛伐克、立陶宛和拉脱维亚每周工作少于30小时的人不到10%。

3.薪酬



大多数国家男性比女性薪酬高(英)外部链接，瑞士的这种现象更为明显，根据经合组织的一份报告显示，2016年同等工作瑞士女性的工资比男性低出14.8%，这在经合组织的成员国对比中属中等偏高。男女工资水平差额最大的是韩国、爱沙尼亚、日本和以色列。



在过去的十年中，全世界所有国家工资中位数的男女差异都有所减少，美国和日本尤其明显。



美国统计数据显示，劳工年龄越大，男女工资差异也就越大。



放眼瑞士：1996年时，瑞士女性的薪金水平低于男性25.5%，现在的数据距离明显缩小。瑞士男女工资差异也因行业和职位不同而不同。比如餐饮行业男女工资差额较小，而机器制造业、银行和保险业的男女工资差异比较明显。瑞士联邦统计局的数据显示，职位越高，男女薪酬差距就越大。

Die Schweiz ist beim Lohnunterschied im Mittelfeld In der Schweiz verdienen Frauen 14.8 Prozent weniger als Männer.

在过去的十年中，全世界所有国家在职人员工资中位数的男女差异都有所减少，美国和日本尤其明显。



美国统计数据显示，劳工年龄越大，工资男女差异也就越大。



放眼瑞士：1996年时，瑞士女性的薪金水平低于男性25.5%，现在明显距离缩小。瑞士男女工资差异也因行业和职位不同而不同。比如服务行业男女工资差额较小，而机器制造业、银行和保险业的男女工资差则比较明显。瑞士联邦统计局的数据显示，职位越高，男女薪酬差距就越大。

4.领导阶层



全世界各国公司领导阶层大多以男性为主，经合组织中没有任何一个成员国，企业中的女领导多于男性。在下面的图表中，显示大企业、机构和政府中，高中低职位的男女分配情况。

Grafik 4 Führungspositionen Bei den Frauen in Führungspositionen ist die Schweiz im oberen Drittel

瑞士排在第11位，领先于西班牙、德国和意大利。在爱沙尼亚、波兰、斯洛文尼亚和立陶宛是2016年女性在领导职位最多的国家，瑞典和挪威的女性领导也相对较多，而韩国权高位重的女性比例最少，只占区区10%。



5.议会成员



尽管世界各国女性国会委员比例在逐渐增多，但女政治家依然是凤毛麟角，以男性居多。瑞士国会国民院200名议员中的64名为女性。因此瑞士并不能被视为其他国家的榜样。

Grafik Parlamente In der Schweiz sind 32% des Parlaments Frauen

将国际议会联盟(英)外部链接的194个国家女性议员比例进行对比，瑞士占居第37名的位置。许多经合组织成员国，如墨西哥、瑞典和芬兰，甚至卢旺达、玻利维亚和哥斯达黎加的女性国会议员的数量都比瑞士多。



来源

1.就业状况： 15岁以上男女就业比例，就业意味着，在一段时间内，进行有偿劳动。来源：国际劳工组织 2.工作时间：每周工作少于30小时为兼职工作。数字原因民意调查。来源：经合组织

3.工资：男女工资差异。经合组织在这里只关注全职员工和个体户的工资中位数(中位数是指，一半的数字比它高，一半的数字比它低)，不包括按小时付费的临时工工资。只有职工工资，不包括老板。来源：经合组织

4.领导职位：大公司、机构和政府中的高、中、低职位。来源：国际劳工组织 5.议会：国际议会联盟194个国家国会中女性议员数量排名。来源：国际议会联盟

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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