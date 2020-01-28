瑞士2019年初创企业和中小企业的创新基地继续增多，比如阿尔高州的Wohlen。 (© Keystone / Gaetan Bally)

2019年瑞士人共创建44'482个新公司，创历史新高，而对于初创企业的投资更是异常踊跃，投资额首度突破20亿瑞郎大关。



欧洲范围内总体经济发展的放缓、英国脱欧带来的不安定感和中美贸易战都对瑞士的经济效益产生了影响，根据瑞士国家经济事务秘书处(Seco)最新数据显示，瑞士去年国内生产总值的增长不超过0.9%。

但是总体经济形势的停止不前并未令瑞士的创业者望而却步：新成立的公司数量与前一年相比增长了3%，达到瑞士商业手册(Schweizerischen Handelsamtsblatts外部链接)自1883年出版以来的最高水平。



近十年来，瑞士每年新建公司的数量持续增长，这与这一阶段经济形势的稳定和政府对于建立中小企业所制定的规范手续有所简化密不可分。



唯一的例外是2015年，瑞士新建企业的数量有所减少，因为那一年瑞士央行取消了瑞郎兑欧元的最低汇率，令瑞郎增值。

Unternehmensgründungen in der Schweiz Grafik: Unternehmensgründungen in der Schweiz

瑞士每年平均增加5000个新企业(将关闭的公司计算在内)，在如今瑞士的约600'000个企业中，99%为中小企业，即员工少于250人的企业。



尽管创业是很多人的梦想，但创业存在风险。一般一年之后，就会有20%的新公司出现赤字，5年之后，存活的公司就仅剩半数。根据联邦统计局2017年的数字，创业者中的贫困阶层占8.7%，而普通职员中的这一比例则只有3.7%。

无论是管理层面还是理事会成员或者是新公司的成立者，在瑞士都是以男人为主，根据年轻企业数据分析研究所2019年的数字，瑞士的创业者中四分之三为男性。

当然更确切的数据很难得到，因为许多公司都是由一人以上共同创立。按照年轻企业数据分析研究所的说法，瑞士女性创业者依然低于国际平均水平。

初创企业猛烈增加



越来越多的瑞士年轻人不甘于只当企业职员的庸碌一生，而下海创业。在过去的10年中，瑞士的初创企业增加了三倍，所谓初创企业是指那些出产革新产品并含有很大增长潜力的公司。大部分瑞士初创企业由瑞士大学生、博士生和学院中的年轻知识分子成立，尤其瑞士的两所联邦理工大学更是初创企业的温床。

初创企业备受瑞士投资人青睐，2018年瑞士为初创企业准备的投资金额首度突破10亿瑞郎，2019年更是突破20亿瑞郎大关。

Investiertes Kapital in Schweizer Startups Grafik: Investiertes Kapital in Schweizer Startups

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