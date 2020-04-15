面包在日内瓦的售价要比苏黎世高得多。 (© Keystone / Martial Trezzini )

苏黎世和日内瓦一如既往地蝉联全球十大生活成本最高城市榜单。不过自去年以来，这两座以物价高昂的瑞士城市排名均有所下滑。至于此次新冠疫情危机给城市生活成本带来的总体效应和全面影响，还有待观察。



经济学人智库最新发布的2020年度全球生活成本调查(英)外部链接，通过针对全球93个国家133个城市的160多类产品和服务逾400多项价格指标进行调查和比较显示，整体而言，去年拿下榜首的巴黎下跌四位，与苏黎世并列为全球生活成本“第五贵”城市；而回溯2019年，苏黎世的排名为第四位。



日内瓦则位居第十，而就在去年，它还在全球十大生活成本最高城市榜单上雄踞第五位。新加坡、香港和大阪分庭抗礼，生活所需花销傲居全球，并列2020年度“身价最高”城市之位。纽约则较去年上升三个名次，位居第四。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

该调查所采集和比较评估的数据，涉及全球133个城市中的超市、中等价位商铺以及高档专业商业网点涵盖的日用消费品、房租、交通、娱乐活动等160多类产品和服务的价格。【更多详情，敬请参考文末信息框】《2020年全球生活成本调查报告》(Worldwide Cost of Living 2020 report)指出，从全球数字来看，各城市今年的生活指数较去年平均下降了约4个百分点。自2019年全球生活成本调查报告出炉至今，在欧洲总计37个纳入调查范畴的城市中，31个城市的生活成本均呈现出不同程度的跌幅；而美国16个受调研城市中，有15个城市因美元走强导致相关生活成本上涨。



此次调查报告的编辑-经济学人智库风险概述总监Nicholas Fitzroy表示：“与美国各城市(相对生活成本有所上涨)相比，欧洲各城市(的生活指数)可能还会进一步下跌。”他将这一鲜明对比归因于欧元疲软以及欧洲各国国内需求下降。虽然瑞士并不隶属于欧元区，然而，对瑞士而言，欧元区成员国无疑是重要的贸易伙伴。



根据2019年9月和2020年3月相继进行的两轮调查所采集的价格指数，部分产品及服务价格已受到2019新冠病毒疾病疫情危机的波及。目前，经济学人智库正对全球不同区域和国家为遏制疫情蔓延所各自采取的封锁隔离抗疫措施所产生的影响随时保持着密切关注。



“在任何一个国家，封锁隔离抗疫措施持续的时间越长，未来面临的经济负担就会越重。按照当前情况，对于瑞士等欧洲国家而言，鉴于它们彼此间之间相互依存的经济关系，别国的封锁限制措施，给自身带来的影响也不容小觑，”同时兼任经济学人智库风险概述总监及中东地区分析师的Fitzroy在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时称。



旅游业暂时停摆



“目前据我们预计，由于全国范围的封锁隔离抗疫情措施以及各国多项旅行限制给瑞士国内和全球需求造成的冲击，2020年，瑞士经济将会出现5%的萎缩，”Fitzroy介绍道。



与此同时，他也指出，截至目前，瑞士失业率上升的速度，与包括美国和英国在内的诸多西方国家相比要慢得多。这意味着因需求萎缩而造成的产品及服务价格下行压力，在瑞士或许不会那么显著。



“尽管如此，在短期内遭遇摧毁性打击的瑞士旅游业，将成为抑制需求的一大重要因素，转而导致旅游业价格指数进一步被压低，”他补充道。







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全球生活成本​​​​​​​ 经济学人智库(Economist Intelligence Unit，EIU)每年进行两轮全球生活成本调查，在93个国家的133个城市里，对覆盖了160种产品和服务的400多个单价进行调查。其中涵盖了食品、饮料、服装、家居用品和个人护理用品、租金、交通、水电费、私立学校、家政服务和休闲娱乐等成本费用。 经济学人智库的研究人员会在一系列类别的商店展开调查：超市、中等价位商店和较高价位专卖店。调查价格不是建议零售价或制造商成本价，而是客户所支付的价格。 此调查允许进行不同城市之间的比较，但基于该报告目的，所有城市以纽约作为基础城市来进行比较(纽约的指数设定为100)。截至目前，该项调查已持续了30多年之久。 (来源：EIU) 信息框结尾

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