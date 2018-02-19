此内容发布于2018年2月19日 上午10:49 最后更新 - 2018年2月19日 -10:49

和其他国家相比，瑞士面临的恐怖袭击威胁相对较小。尽管如此，公开活动上的安全措施还是不断升级，比如伯尔尼洋葱节的市场外缘就设立了水泥墩子和金属护拦。

(Keystone)

去年11月，瑞士警方逮捕了一对疑似和伊斯兰国激进组织(IS)有密切联系的夫妇。据称，他们对在瑞士进行恐袭已有具体筹划。



2017年11月，特种部队在法国和瑞士逮捕了10名恐怖分子嫌疑人。后者中一名23岁的哥伦比亚女性被怀疑是恐怖小组头目。其夫-一位瑞士纳沙泰尔州人-也涉案其中。



瑞士德语电视台SRF上周五(3月16日)曝光的审讯记录显示，这对瑞士-哥伦比亚夫妇疑似通过网上群落同伊斯兰国成员来往密切，并计划在瑞士各个城市进行一系列恐怖袭击，袭击的重点目标就是火车和夜店。



*LGBTQI为女同性恋者(Lesbians)、男同性恋者(Gays)、双性恋者(Bisexuals)、跨性别者(Transgender)、酷儿(Queer)和/或对其性别认同感到疑惑的人(Questioning)，及双性人(Intersex)的首字母缩略词。

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女嫌犯日前在狱中接受电视台采访。在被问道如何选定袭击地点时，她表示要能尽可能多地杀死非穆斯林人群，同时重点袭击为饮酒者和LGBTQ*人群提供服务的地方。袭击基督教教堂也在其计划之中。

这位女性嫌疑犯强调，警方收集的她及同伙的对话录音“只是试想”，她和丈夫绝不会将计划付诸于行动。



尽管如此，瑞士官方还是决定将该女子遣送原籍哥伦比亚。对此决定，当事人正在提出上诉。



SRF/ln

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