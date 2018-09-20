瑞士电子烟制造商以及销售此类产品的数家零售店，日前已决定在瑞士相关修订法规正式生效之前，自发向未成年人实行电子烟销售禁令。此举意味着，协议的签署方承诺未来不会向任何未年满18周岁的人出售电子烟设备或烟液。
针对烟草产品生产厂家和大型零售商制定的行业行为准则，即将于10月1日起施行。此前，约有38家烟草企业落笔签署了由长期以来致力于保护未成年人免受电子烟侵害的的瑞士电子烟贸易协会(Swiss Vape Trade Association)草拟的行业章程。
根据瑞士现行法律界定，含有尼古丁成分的电子烟被视为可兜售商品，但并不受针对传统烟草制品的销售、推广与使用而制定的限制性法规的制约。
不过，即将付诸实施的新法包括了不应向18周岁以下的未成年人出售或推销包含电子烟在内的烟草制品的条文。
swissinfo.ch/mga
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