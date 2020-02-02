瑞士“入门级”手表-比如著名品牌斯沃琪-销售情况不甚理想，而更高端的“瑞士制造”手表境遇则完全不同。 (© Keystone / Peter Klaunzer)

去年，瑞士钟表商共出口了价值逾210亿瑞郎的手表，出口销售额创下历史第三高的纪录。良好的市场环境也让从业于该领域的近6万名员工收获了利益。

制表业是瑞士仅次于制药和机械制造的第三大出口产业。其总产量中约95％的份额出口亚洲市场。 信息框结尾

首先说个好消息：香港是“瑞士制造”钟表的第一大出口市场，尽管今年年底情势复杂，造成香港销售额的显著下降，但瑞士制表业2019年的销售业绩依然交出良好的答卷。

近3年来，瑞士钟表出口额呈现持续上升状态：目前海外总销售额达到217亿瑞郎，接近2014年的创纪录水平-这是该行业自千禧年转型奢侈品行业以来的绝对目标值。

瑞士钟表工业联合会(FH)近日公布的最终数据外部链接显示，瑞士腕表在主要出口地区的销售涨跌及出口额分别为：香港(-11.4％，27亿瑞郎)、美国(+ 8.6％，24亿)、中国(+ 16％，20亿)、日本(+ 19.9％，16亿)和英国(+ 10.8％，13亿)。

数量下降



说完好消息，再说一个令人担忧的情况：瑞士钟表商去年出口海外的腕表数量刚刚超过2000万只，比2018年减少了300万。 “这是历史最低点，甚至低于2009危机年的出口钟表数量，基本与上世纪80年代的出口低潮期持平。”钟表工业联合会忧虑地表示。

之前说到的喜人的总出口额增长几乎只源自单价在3000瑞郎以上的腕表。而较低价位的钟表销售则均在2019年遭遇下滑。其原因在于智能手表-特别是Apple Watch-的竞争。除此以外，“瑞士制造”(Swiss made)标签获取资质规定的严化也是因素之一。

在钟表行业中有两种相逆的潮流。一部分人相信钟表业成功的唯一依托在于高端产品，那些象征身份的、价值数千乃至数万瑞郎的腕表不断吸引着全世界-尤其是新兴国家-的多金买主。与此同时，另一部分人则担心，出口数量的持续下降最终会损害瑞士钟表整体行业的利益。

1300个新增职位

良好的出口状况对瑞士的就业也具有积极影响。过去一年中，钟表行业新增近1300个工作岗位，比2018年上涨了2％。

瑞士钟表工业雇主代表大会(CPIH)目前统计有逾5.9万名员工从业于“Swiss made”瑞士制表行业。这一数字几乎等同于2014年-就业人数的目标基准年。

“在2018年制表领域从业人员数量显着增加之后，2019年几乎所有的新职位都分布在行政部门。钟表工业雇主代表大会发言人Ludovic Voillat表示：“这是经济繁荣时期的典型现象。”

“2019年几乎所有的新职位都分布在行政部门。这是经济繁荣时期的典型现象。” Ludovic Voillat，钟表工业雇主代表大会发言人 引言结束

可预见的停滞期

人们对钟表行业“内部三级化”(即销售、市场营销和宣传部门比重大于制造部门)的担忧并无根据。Ludovic Voillat说：“在过去的10年中，制表领域70％、行政部门30％的岗位比例一直相对稳定。”

尽管自动化程度不断提升，但手工技艺仍然至关重要，尤其是在高级或奢华钟表制造领域。Ludovic Voillat指出：“尽管机器人通过了考验，但如今的配件组装工作仍主要靠手工完成。”

钟表工业雇主代表大会预测，鉴于当前不稳定的全球经济和政治形势，劳动力市场的发展将停滞不前。从中期角度看，出口数量的减少也可能对就业产生负面影响。

“目前，生产入门级手表的品牌和供应商正竭尽所能，以保护其员工岗位和内部专业技能。但是，如果下降趋势得到证实，那么裁员是不可避免的。”Ludovic Voillat说。



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