报税可是件令无数瑞士人伤脑筋的事儿。 (Keystone)

到2019年元旦，瑞士将成为最后一个对所得税采取课税与收缴滞后的欧洲国家。尽管议会已做出诸多努力，但瑞士一直都未能做好在源头扣缴税款的准备。

瑞士是怎样收缴所得税的？

信息框结尾

瑞士纳税人和持有C居留证(长居，法)外部链接的外国人每年都必须填写一份报税表，税款的计算即以此表格为基础。按照联邦制的收稅形式，纳税人应缴联邦、州以及地方三级的税务。

一般来说，州和地方两级的税款都可以在一年当中分几次缴清(临时性分期缴纳)，但具体分几次缴清要看各州的规定。有的州甚至还允许按月缴纳，或者一次性全部付清。到财政年度结束时，有关部门会敲定最终税额，以确定通过分期缴纳的税款到底够不够。



可有例外？ 信息框结尾

有，对没有C居留证的外国人实施的就是源头扣缴原则。他们的税款由雇主直接从月薪当中代扣，再由雇主转给税务部门。



其他欧洲国家怎样对收入征税？ 信息框结尾

近一个世纪以来，绝大多数发达国家已经由自己报税的税收制度转为源头扣缴的征税形式。就欧洲来说，德国在1925年就已成为采纳这种税制的先驱。

法国和瑞士是仅存的两个不采纳源头扣税的国家。然而法国将于2019年元旦开始采用这种税制，尽管这一改革的进展并不那么顺利。所以从明年元旦起，瑞士的工薪一族将成为欧洲大陆上唯一还领税前工资的群体！

为什么瑞士执意要特立独行？

信息框结尾

近年来，瑞士议会方面已做出过几次引入源头扣缴税制的努力。最近一次由属保守民主党(PBD，中右翼)的伯尔尼议员海因茨·西根塔勒(Heinz Siegenthaler)于去年秋天呈交(多语)外部链接。但他的主意再次受到政府反对，估计很难得到议会的多数支持。

联邦委员会一贯把传统和瑞士税制的复杂性当作墨守成规的挡箭牌。源头扣缴会给各企业、纳税人和有关部门增加太大的行政负担，“尤其是在工作地与居住地不在同一个州的情况下，”政府指出。

源头扣缴有哪些优势？ 信息框结尾

在款项追讨企业Intrum最近发表的一份排名(多语)外部链接中，欧洲大陆上最糟糕的付款人要数希腊人，接下来便是瑞士人。而税收债务是瑞士人最爱拖延偿付的款项。

一些专门帮助负债者减少债务的组织估计，从工资中直接、自动地扣缴税款可以极大地纠正这个问题。纳税人将能清楚地知道手里有多少可支配收入，还不用替自己的税单操心。

对于那些在财政方面尽到公民责任的人，源泉扣缴还是一种更为平等的对待方式。最后，这种税制还能防止政府遭受财政损失。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting