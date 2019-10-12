



1868年的巴利弹性织物厂。该建筑物于1959年拆除，为新的男鞋工厂腾出场地。

(ballyana archive)

大约200年前，瑞士北部一个村庄的居民基本踏着巴利(Bally)家庭鞋厂上下班号声的节奏生活。制鞋行业随着社会发展而不断变迁，这背后的影响因素从侧面讲述了瑞士的社会发展风貌。 “巴利鞋类博物馆”(‘Ballyana’ museum)的大量档案照片将这一故事娓娓道来。

巴利最初的业务是生产丝带、男裤背带和其他弹性织物产品。彼得·巴利-赫尔佐格(Peter Bally-Herzog)接管了位于瑞士北部村庄的巴利公司。1849年赫尔佐格去世，两年后儿子卡尔·弗朗兹(Carl Franz)和弗里茨(Fritz)接手公司。

家族企业拥抱工业化

卡尔·弗朗兹提出了公司愿景：提供与时俱进的功能性鞋子。随着工业革命不断推动制造业的发展，直到20世纪初，他长期雇用数千名工人。在公司稳定增长的同时，其员工生活设施也在不断改善。 巴利实施工厂扩建，为工人们就近打造了居住区。





巴利公园的桩房完工后不久。这些小屋旨在提供大自然带来的娱乐和享受，同时也提供教育和艺术体验。(摄于1890年前后)

(ballyana archive)

1900年为村庄中的巴利员工建造的住房，卡尔·弗朗兹亲自监督该项目。 (ballyana archive)

在巴利的一个厂房中，男式皮鞋的鞋底被冲压成型(摄于1914年)。 (ballyana archive)

皮革块用结实耐用的纱线缝制在一起，形成鞋的上部。拍摄于1900年。

(Fotoatelier Spring Gmbh)

卡尔·弗朗兹和他的妻子一起在阿勒河(Aare)附近开办了一所女子学校，一所幼儿园，一所养老院和一个公共游泳池。他为工人建造了宿舍，并将阿勒河的洪泛区改造成一个宁静的公园。19世纪初，蒸汽机和水力发电的应用提供了新的能源，帮助公司实现加速发展，并为其最终打入全球市场奠定了基础。

从重功能转向重时尚

(ballyana archive)

卡尔·弗朗兹的孙子马克斯·巴利(Max Bally)拥有敏锐的时尚嗅觉，专注于打造高品质产品。他的设计成功塑造了巴利外部链接鞋品近70年来的标志性外观。他通过参加时装秀，浏览商店橱窗展品，观察街头路人以及在旅行中探索创新材料，不断获取灵感，描绘出新的产品款式。



拥有远见卓识的卡尔·弗朗兹认为巴利鞋应该兼具功能性和现代感。1924年(左)和1947年(右)的海报

(Zürcher Hochschule der Künste / Museum für Gestaltung Zürich / Plakatsammlung)

重大变化接踵而至

卡尔·弗朗兹于1976年去世后，公司陷入危机。公司缺乏清晰的愿景，同时海外竞争加剧，取消保护性关税后，面临产品降价。此前，保护性关税长期使进口商品的成本高于国内同类商品。

1977年，巴利被转让给瑞士企业家和银行家维尔纳·雷伊(Werner K Rey 英)外部链接。雷伊接着将其持股出售给瑞士机械设备厂：欧瑞康-比尔勒(Oerlikon-Bührle)。多年来，巴利在瑞士确立了自己的国宝级地位，公司落入巴利家族之外的人手中被瑞士人民视为巨大的损失。

1978年(左)和1968年(右)巴利的海报广告示例 (Ivan Suta)

公司在管理层和组织架构变化后缺乏标志性风格，这意味着巴利不能靠吃老本度日。于是巴利开始重塑自我，但客户却不清楚公司到底代表那种风格。此后，曾经蓬勃发展的瑞士制鞋业也风光不再。

2018年以来，该公司已几经易手。它目前归中国山东如意集团所有。收购价格估计为7亿美元(约合人民币49亿元)。

全年都可以漫步巴利公园。 (ballyana archive)

从1851年到2000年，仅巴利的工厂就生产了约1.5亿双鞋。这家瑞士企业的悠久历史已记录在巴利鞋类博物馆的照片中。这些档案照片旨在保护该地区的工业历史遗产，其中最主要就是巴利制鞋厂。它收集了相关纪念品并保存过去的文件和物品。

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