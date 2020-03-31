此内容发布于2020年3月31日 下午12:30

日内瓦国际机场：目前，至少从客运量的角度来说，机场一片寂静。 (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

得益于由日内瓦数家商业团体组织的一项民间“公民”行动方案，近100吨进口医疗器械将于下周由瑞方派遣的专机从中国运送至瑞士境内。后续还会有更多专机陆续将采购的医疗设备从中国运至瑞士。



这项倡议是由瑞中商会(Switzerland-China Chamber of Commerce)地方分会以及瑞士商会日内瓦工商会(CGIG)携手组织的。本周一(3月30日)，这两家民间商业团体对瑞士纸媒《时报》于上周刊发的报道(法)外部链接中的这一消息进行了证实。



瑞士法语区和意大利语区目前亟需医疗物资、却苦于无法在中国搜寻到适宜医疗器械生产商的9家州立医院和4家药剂协会，先后主动与上述两家商会接洽，寻求协助。

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在与中国驻瑞士大使馆取得联系之后，位于日内瓦的两家商会帮助找到了一家生产医用手套、医用口罩、护目镜、防护服、额温枪等医用防护器械的供应商。订购的共计约92吨首批医疗物资，目前已在上海浦东机场附近整装待发，等待专机将其运输到瑞士。



瑞士商会日内瓦工商会总干事Vincent Subilia在本周一接受采访时表示，只要出口许可证和海关手续按计划办妥，那么，这些医疗器械将如期于下周抵达日内瓦。其他后续三趟运输医疗物资的专机也已安排妥当。扣除运输费用，总订单价值共计1000万瑞郎(约合人民币7358元)。



据Subilia在接受《时报》采访时介绍，日内瓦州级和瑞士联邦官员现已批准了这项民间行动方案。此举无疑是在抗击新冠病毒疫情过程中，对瑞士官方所付出的卓越努力和杰出成效的有益补充。

Keystone-SDA/dos

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