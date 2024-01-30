2023年瑞士资讯SWI swissinfo.ch年度报告

swissinfo.ch

亲爱的瑞士资讯SWI swissinfo.ch的朋友们、亲爱的海外瑞士侨民、以及对瑞士感兴趣的读者们，

15 分钟

在全球权力格局正在发生变化的今天，瑞士在外交政策上的定位则更具挑战性。例如，在乌克兰和中东战争的背景下，瑞士的中立性受到了国际批评。

因此，我们的相关文章–也包括其他关于瑞士主题的报道-受到了许多人的关注。2023年，我们的网站和应用程序的总访问量超过4600万次，这是因为一些引发国际关注的新闻，让人们对来自瑞士的信息和背景报告产生了浓厚的兴趣。

在去年的年度报告中，我们将带您回顾一下瑞士资讯有关瑞士国内外的一些报道，并向您介绍一些我们的内部工作状况，希望能给您带来惊喜。

活跃的直接民主：联邦选举

我们去年报道的核心内容之一是10月底的议会选举。

我们在瑞士资讯网站和免费的SWIplus应用程序上为竞选活动和投票提供了全面的信息资料，我们的记者对各政党的业绩进行了介绍，为读者提供“选举资料”，并在10月22日投票结束后对选举结果进行了报道和分析。

相关内容

相关内容 关于2023年瑞士联邦选举的八点分析 此内容发布于 环保党派失去魅力，人民党借移民问题胜出，中间党派在席位数量上超过自由民主党*：这些都是瑞士2023年10月22日大选的主要动向。我们对此分析如下： 更多阅览 关于2023年瑞士联邦选举的八点分析

在竞选期间，我们还对所有主要政党及其专注的事宜，尤其是对海外瑞士侨民比较重要的内容进行了介绍，比如电子投票或与瑞士银行的关系等。

目前世界各地的民主国家都面临着巨大的压力，这也是为什么瑞士的选举受到全球密切关注的原因之一。我们来自不同国家的记者讲述了，为什么来自他们国家的读者对瑞士的选举如此感兴趣。

相关内容

相关内容 俄罗斯、墨西哥、中国：瑞士资讯SWI swissinfo.ch来自世界各地的工作人员怎么看瑞士议会选举 此内容发布于 瑞士资讯SWI swissinfo.ch记者的日常工作就是将瑞士发生的事报道给世界各地的读者，在此，他们用自己独特的视角告诉读者，为什么瑞士的大选对其他国家也非常有意义。 更多阅览 俄罗斯、墨西哥、中国：瑞士资讯SWI swissinfo.ch来自世界各地的工作人员怎么看瑞士议会选举

居住在国外的瑞士公民如何投票？

在选举前夕，我们重新设计了我们SWIplus应用程序的外观和内容。

您是否还没有安装我们的应用程序，如果您想想了解一下，请点击下面链接查看详情。

iOS 📲外部链接

Android 📲外部链接

在“选举资料”版块中，我们连载了有关即将举行的议会选举的所有背景资料，这些都是我们专门为海外瑞士人量身定做的内容。例如，在瑞士哪些州可以通过电子投票进行投票。

选举结束后，我们再次针对海外侨民的兴趣进行了深入报道，其中包括43名海外侨民候选人再次无一人进入议会的内容，我们还对海外侨民群体的参选行为进行了报道。

Let’s talk–视频中的辩论

在 “Let’s talk”系列中，我们与知名人士就相关重要话题进行了辩论，2023年的重点是无疑是围绕选举的话题，我们明确针对居住在国外的瑞士侨民展开对话，并邀请相关人士发表自己的看法。

您有什么想说的话题吗？请写信给我们的主持人巴尔兹·里根丁格(Balz Rigendinger)。

在此找到我们的做过的讨论节目(德)。

信任对瑞士的重要性

正如我们在一个系列报道中阐述的那样，民主制度能正常运作的一个重要基础是国民对政府的高度信任。

在瑞士，国民信任国家的政策；信任政府；也信任坚挺的瑞郎。在这一系列中，我们也对怎样会失去信任做了分析性报道。

2023年的第一个全球焦点： 世界经济论坛

全球新冠疫情过后，在达沃斯举行的第53届世界经济论坛(WEF)上，人们再次可以相互握手了。

2023年1月16日-20日，来自政界和商界的2500多名人士齐聚一堂，共同探讨解决地缘政治紧张局势、战争、饥饿、气候危机、大流行病带来的后果，以及其他一系列重要问题的方案。

达沃斯也是人工智能中心

这座格劳宾登州的滑雪小镇因举办世界经济论坛而闻名于世。但它在科学创新方面的悠久历史却鲜为人知–许多来自世界各地的医学工作者都忙碌在达沃斯最先进的研究和培训机构中。

这些中心不仅利用了当地的资源，还与国内和国际研究机构保持密切合作。米歇尔·安迪娜(Michele Andina)和萨拉·易卜拉欣(Sara Ibrahim)在一篇文章和“科学发现 ”系列视频中报道了“另一个”达沃斯”：

相关内容

相关内容 达沃斯的传奇历史如何塑造未来医学 此内容发布于 达沃斯作为世界经济论坛(WEF)的举办地，也吸引了世界各地的内外科医生来到当地的顶级研究和培训机构。这构成了阿尔卑斯山滑雪小镇达沃斯科学创新悠久历史的一部分。 更多阅览 达沃斯的传奇历史如何塑造未来医学

俄罗斯的封闭

2023年1月底，我们发现，瑞士资讯SWI swissinfo.ch的俄文网页来自俄罗斯的点击量急剧下降。很明显，俄罗斯从技术上进行了封锁。

为了保证俄罗斯读者能够获得独立、平衡的新闻报道，我们扩大了俄语社交媒体的服务范围，并向读者展示了规避网络审查的方法。

我们还与瑞士联邦通讯局协商，将瑞士资讯部分内容翻译成乌克兰语(为期一年)，为那些被迫逃离家园的乌克兰人提供国际信息。直至2023年夏季，瑞士有超过8万名乌克兰人获得“S”居留(保护)身份。

相关内容

相关内容 战争中的女人-头脑中想着孩子，心里燃烧着怒火 此内容发布于 她们肩上担着战争带来的负荷，捍卫着自己的祖国，日内瓦的三名乌克兰女性讲述了自己的故事。 更多阅览 战争中的女人-头脑中想着孩子，心里燃烧着怒火

瑞士对俄罗斯的制裁–一个受到热议的话题

自俄罗斯入侵乌克兰并占领了部分领土以来，瑞士一直在实施对俄罗斯的制裁，这样做带来的影响远比预期要大得多，这一点在武器出口、黄金贸易和企业透明度方面都有所体现。

在一个系列文章中，我们对瑞士实施对俄制裁遇到的困境进行了报道。

点击查阅系列报道

播客中的亮点

我们在播客中，专门为对瑞士感兴趣的法语读者增设了“Dangereux Millions”节目。

我们与高谭市(Gotham City外部链接)和欧洲1工作室(Europe 1 Studio外部链接)共同制作的播客揭示出瑞士几十年来如何被滥用为一个洗钱中心。

通过这种跨境合作，我们的播客取得了可喜的传播效果，该播客被下载次数达123’700次。

在我们的英文播客中，除了“Swiss Connection”和“Geldcast Update”之外，我们还制作了”Inside Geneva”。

瑞士资讯和英国广播公司(BBC)驻日内瓦记者伊莫金·福克斯(Imogen Foulkes)与驻日内瓦的许多国际组织的专家一起讨论全球性问题。

这个播客是与日内瓦方案(Genève Vision外部链接)媒体网络和日内瓦研究生院(Graduate Institute Geneva外部链接)共同合作制作的。

伊莫金还为”Inside Geneva”邀请了所有尚在世的联合国人权专员，在《世界人权宣言》发表75周年之际接受我们的独家采访。

在英文播客“Inside Geneva”中，他们谈到了如何看待《世界人权宣言》对他们的工作及世界产生的影响。

德语版我们推出了关于瑞士货币政策的“Geldcast”播客，葡萄牙语版有与Piauí Magazine杂志和Rádio Novelo广播电台联合制作的“O Sequestro da Amarelinha”节目。

我们的视频内容

我们在Instagram有10 种语言的账户，在TikTok有英文账户，我们之所以活跃在社交媒体上，首先是因为那里有我们的读者。

另外，作为一家媒体，我们必须与时俱进，制作并提供最新的报道形式，这些新的播报形式正在成为主流趋势。例如竖版视频(手机纵向格式；在Instagram上称为Reels）。

例如，2023年夏天我们制作的关于为什么与国外许多政治体制相比，瑞士政府如此稳定的视频，在TikTok上被观看了47万次，获得5.4万次点赞和750条评论。

然而，现在所有人都只看手机短视频的说法并不正确。

我们2023年推出的横向视频系列《On the Record》就是一个证明，我们记者埃琳娜·谢尔韦塔兹(Elena Servettaz)和谢尔盖·普加乔夫(Sergei Pugachev)的英文版采访对话，在YouTube上观看次数达15.5万，俄文版观看了42万次。

[2023年的事实和数据于2022年相同］

在现代直接民主全球论坛

直接民主在墨西哥仍处于起步阶段，而瑞士在这方面已经积累了多年经验，但两国追求的目标是一致的，都是要建设一个更加平等和包容的社会。

2023年春天，一个来自墨西哥新闻门户网站Animal Político的记者小组与瑞士资讯SWI swissinfo.ch的几位同事在新墨西哥城现代直接民主全球论坛上相遇。

这次会面的目的是探讨两国在直接民主方面的不同经验。下面的特刊(英语)包含了此次深入讨论中的部分内容(特刊也有西班牙语版)。

获奖和证书

对我们来说，不断自我审查报道质量至关重要。

但我们也很高兴，受到独立机构和组织的评估，并授予我们奖项或认证。

2023年，我们获得了四个奖项和认证：

🎖 促进民主特别奖

“私人”媒体奖自称是“瑞士和欧洲最大、最负盛名的国际优质新闻奖”。2023年5月24日，瑞士资讯因其整体面貌获得了这一媒体奖的特别奖。

颁奖词：“瑞士资讯多年来为促进我们的民主和社会凝聚力做出了重要贡献，这样的贡献值得我们为瑞士资讯颁发这个特别奖。”

🎖经得起考验的新闻质量

除了独立性、公正性和平衡性之外，关联性也是衡量新闻质量的核心标准。苏黎世大学公共领域与社会研究中心(fög)在其年度《2023 年媒体年鉴》中，将7.8 分(满分10分)的高分授予瑞士资讯，这是瑞士网络媒体领域的最高分，比上一年高出0.1分。

相关内容

相关内容 瑞士资讯swissinfo.ch重申自己对读者信任与质量的承诺 此内容发布于 瑞士资讯swissinfo.ch-瑞士广播电视集团(SRG SSR)的国际服务部门-再次荣获新闻信任计划认证，标志着其可信度与透明度措施中的一个里程碑。 更多阅览 瑞士资讯swissinfo.ch重申自己对读者信任与质量的承诺

🎖 再次获得可信信息源的认证

自大流行病以来，假新闻和虚假信息的传播变得更加容易和快速。在照片、视频或“深伪技术”(deep Fakes)等领域，人工智能可谓是起到了火上浇油的作用。深伪技术是指，知名人士的动作、说话方式和声音都被模仿得惟妙惟肖。

因此，对于人和搜索引擎来说，能够快速、明确地识别信息来源的可信度变得越来越重要。几年前，“无国界记者”组织发起了一项新闻业信任倡议(JTI)。

通过所有类别的多层审核的媒体可获得一个两年有效的JTI 标签，2023年瑞士资讯再次通过测试程序，又一次获得了这个认证标签。

🎖包容性语言奖

瑞士资讯因在十种语言的网络平台上，大力推广包容性语言而荣获国际广播大会(IBC)颁发的社会影响力奖。

相关内容

相关内容 瑞士资讯获“社会影响力奖” 此内容发布于 瑞士资讯SWI swissinfo.ch因在十种语言的编辑部中推广(根据数据)使用包容性语言而被国际广播大会(IBC)授予社会影响力奖。 更多阅览 瑞士资讯获“社会影响力奖”

我们如何工作

在这一年中，我们的读者也向我们提出了许多关于我们如何工作的问题，比如我们如何选题？如何发起辩论？为什么要发表观点文章？

在几个短视频中，我们向读者介绍了我们的工作方式。

相关内容

相关内容 我们如何工作：选题 此内容发布于 瑞士资讯是怎样选择报道主题的？什么是“Beats”? 我们的主编Mark Livingston 做出了解答。 更多阅览 我们如何工作：选题

(瑞士资讯SWI swissinfo.ch中文编辑部)