COP30通过协议 各方反应一览

4 分钟

（法新社巴西贝伦22日电） 近200个国家今天在巴西亚马逊地区举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）上，推动通过一项规模有限的协议。

这项协议在谈判紧张、美国缺席的情况下通过，部分人士肯定，但也有一群人批评不够理想。

以下是主要反应摘要：

●巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）

鲁拉将政治资本投入到他称之为「真相的COP」的成功上，盛赞「科学胜出」、「多边主义取得胜利」。

「我们动员了公民社会、学术界、私营部门、原住民及社会运动，使COP30成为历史上参与人数第2多的COP。」

●欧洲

欧洲联盟执行委员会（European Commission）负责气候政策的执委胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）告诉记者，「我们不否认我们其实希望有更多成果、在所有面向更有雄心」，但他也表示，协议仍然「朝正确方向前进」。

法国生态转型部长巴布特（Monique Barbut）则更直白：「我无法称这届COP为成功。」

但她也表示：「虽然这份协议无法提高我们整体的雄心，但也没有打乱先前的任何进展。」

英国能源大臣米勒班（Ed Miliband）则对法新社表示：「COP的过程本就是如此。放眼历史长河，它确实带来了变化。」

「每一届COP都会有挫折。」

●哥伦比亚

哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）批评协议缺乏逐步淘汰化石燃料计画，并表示哥伦比亚「不接受」该宣言「未明确指出，正如科学所示，气候危机的原因是化石燃料」。

●印度、南非、巴西、中国

印度盛赞协议具有「意义」。

印度代表BASIC联盟（巴西、南非、印度、中国）表示：「我们完全支持COP30主席国，并肯定主席团队的卓越努力，包括熬夜工作，确保我们从贝伦（Belem）带走有意义的成果。」

中国则表示「对结果感到满意」。

●联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）

古特瑞斯肯定数周努力，但理解「许多人可能对结果感到失望」，包括原住民、青年以及目前受气候变化影响最严重的人。

他在声明中指出：「我无法假装COP30交付了所有所需成果。科学要求的目标与现状之间仍存在危险的差距。」

「我将继续推动更大的雄心和更大的团结。」

●非政府组织（NGO）

非政府组织也密切关注本次会议。

世界资源研究所（World Resources Institute）负责人达斯库普塔（Ani Dasgupta）盛赞COP30在气候调适资金增加至当前水准的3倍、保护全球森林及提升原住民声音等方面取得突破。

但他也指出，正式谈判在多个方面仍有不足，特别是缺乏化石燃料淘汰计画。