此内容发布于2018年6月19日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月19日 -10:00

观众在2016年8月德国的科隆游戏展期间试玩各种电子游戏。 (Keystone)

游戏障碍(Gaming disorder，即游戏成瘾)已经被世界卫生组织(WHO)正式列为精神疾病。仅在瑞士就有大约7万名“沉溺型”互联网用户，其中也包括铁杆游戏玩家，在过去五年当中这一数字基本保持了稳定。

驻日内瓦的联合国世卫组织于6月18日公布了《国际疾病分类》(ICD)第十一次修订本，其中纳入了游戏障碍外部链接。《国际疾病分类》是世界各地的医生进行疾病诊断的依据。

世卫组织将游戏障碍定义为一种沉溺于游戏的行为，严重到“其它兴趣和日常活动都须让位于游戏”。



公共卫生问题

韩国等某些国家早已把游戏障碍认定为重要公共卫生问题。

瑞士人口中约有1%被视为“沉溺型”互联网用户(法)外部链接，即7万名15岁(含)以上居民。去年由瑞士电信集团(Swisscom)资助、苏黎世应用心理学学院(ZHAW)所做的某独立调研(法)外部链接发现，12-19岁青少年中有8.5%为“沉溺型”互联网用户。在这个用户群里，据估计电子游戏是造成13%成瘾案例(德)外部链接的罪魁祸首。

不过受联邦卫生局(德、法)外部链接委托、于2018年4月发表的一份报告(法)外部链接发现，瑞士互联网与智能手机使用虽经历惊人增长，但除了20-24岁人群外，全国的网瘾比例相当稳定，自2013年起未有增加。

+ 瑞士“少年瘾者”



非政府组织“瑞士成瘾”(德、法、意)外部链接(Addiction Switzerland)的发言人科琳·基博拉(Corine Kibora)表示，世卫组织的决定在专业人员当中引起了争议。

她指出：“我们必须认清一点，就是游戏障碍并不意味着电子游戏本身不好，而是它们可能发展成过度行为，从而对患者造成折磨。”

可能造成恶名

专治网瘾少年的瑞士心理医师尼尔斯·韦伯(法)外部链接( Niels Weber)为此感到高兴，认为新的分类会让人们注意和认识到那些沉溺于游戏难以自拔的人。但他同时对这一现象可能背上恶名的风险提出警告。

他说：“通过做出将其认定为成瘾并给予医疗特征的选择，有可能会把某些我们好不容易打开的门堵死，这些门曾令有困难的游戏玩家得以表达自我。”

“我们可能会发现自己处于和大麻问题相同的境地-许多家长不愿同他们的子女讨论大麻问题，因为这是个禁忌话题，他们担心子女有一天会去尝试。同样，我们有可能令家庭关系在电子游戏问题上变得尖锐起来。”

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