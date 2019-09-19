海蒂动画片的创造者小田部羊一(左)、中岛顺三(中)和导演高畑勋的遗孀高畑佳代子，他们身后的这座山间木屋，就是海蒂夏日住所的原型。 (swissinfo.ch)

上世纪70年代，根据19世纪瑞士儿童小说制作的日本动画片《阿尔卑斯山的少女》为世界各地的好几代人定义了什么叫作“瑞士特性”。如今海蒂动画片当年的创作者重回瑞士，再次游览曾经给了他们灵感的瑞士群山。



1973年夏天，来自日本的创作团队在瑞士山村迈恩费尔德(Maienfeld)逗留了两天，这次短暂旅行成了那部广受欢迎的动画片的关键。瑞士资讯swissinfo.ch陪同当年创作团队的两位成员-如今他们都已是耄耋老人-一起重游启发过他们作品的故地。



在我们随同小田部羊一(他还是电子游戏《超级马里奥》的绘制者)和中岛顺三前往迈恩费尔德时，这里正被大雾笼罩，天气闷热潮湿。近半个世纪前，他们曾徒步登上同一座小山；但这次得到了当地有关部门的特许，他们乘车上到山顶。



对小田部来说，1973年的那次旅行是一次冒险，此前他还从未离开过日本。“我那时无比好奇，用速写记录下自己注意到的一切，并由此拓展了自己的想象力，”他回忆道。



我们的目的地是“海蒂阿尔卑斯(多语)外部链接”，当年的导游告诉他们，据说海蒂和她祖父曾在那里住过。“46年前初来此地时，爬这座陡峭的山可把我们累坏了，”走近这座木屋时小田部告诉我们，“可是突然，一座小木屋出现在我们眼前。我当时欣喜若狂，因为这座木屋对海蒂故事来说显得那么完美。”



如今82岁的小田部仍然健步如飞，完全不像他的年纪。身为动画业巨人的他还为任天堂工作过，在那里他合作创造了“超级马里奥”和“精灵宝可梦”等形象。现年81岁的制作人中岛也是他这个行业的提坦。



这座木屋现在是个专门接待徒步者的餐馆，但在他们第一次来时它还是私人住房。“主人让我们进去坐坐，”小田部说道，“我在楼上看到一个又大又长的箱子，里面装满干草，海蒂的床就是这样画出来的。”

1973年的珍贵照片：(左起)宫崎骏、小田部羊一和高畑勋

(Junzo Nakajima)

把海蒂的故事改编成电视动画片，这是东京动画制作公司瑞鹰株式会社(Zuiyo Enterprises)创办人高桥茂人的夙愿。高桥深信乔安娜·施皮里(Joanna Spyri)的经典瑞士故事可以通过动画片的形式，被全世界的人所接受。



高桥带着这主意去找年轻导演高畑勋(去年逝世)。随后他们选定宫崎骏来做场面设定，小田部羊一负责人物设定，而中岛顺三成了制作人。他们花了十天时间在瑞士和德国做实地考察，其中两天他们在迈恩费尔德取景。



不要辫子



来瑞士前小田部就已从想象中寻找灵感，开始着手勾画海蒂。他画的是个梳辫子的可爱小女孩，但回日本后，海蒂的形象发生了彻底的变化。



他遇到的一位瑞士图书管理员要他别画辫子。这位图书管理员告诉他，住在山里的五岁女孩不会编辫子。



接下来丢掉的是“可爱”。“我当时在画一个可爱的海蒂，举手投足讨人喜欢，因为对我来说，海蒂是个非常可爱的小姑娘，”他透露。当他拿着自己的画去找高畑勋征求意见时，高畑导演把它们驳了回来。“我们想要这个女孩可以直视她那坏脾气的爷爷，”他说道。



海蒂爷爷的灵感则很难找，不过小田部在少女峰-如今那里的冰川成了瑞士最受欢迎的旅游景点之一-找到了。当地一家纪念品商店里的某个木刻雕像引起了他的注意。他没有买这木雕，但把它偷偷画了下来，一边努力不要被店主发现。

根据一家瑞士纪念品店的木雕画出的海蒂爷爷的速写

(Yoichi Kotabe)

由于在迈恩费尔德只待两天，考察团队必须用很短的时间，把他们所能想象的阿尔卑斯生活都捕捉下来。小田部的两本速写本里画满了各式各样的脸、衣服和食物。“我的神经绷得很紧，非常紧张，”他回忆道。



“听到阿尔卑斯山野的声音、感受到那里的微风、看到各样的事物来拓展我们的想象，对我们来说真的很重要，”中岛指出：“我们画这里时是夏天，但故事里有春天、夏天、秋天，当然还有冬天。我们完全不知道冬天会下多少雪，或是秋天的枫叶是什么颜色。”



回到曾经给他们灵感的地方，小田部解释了制作这个动画系列是怎样打开了各种各样的大门。

回归大山 海蒂怎样成为我们友谊的纽带 (Kaoru Uda, swissinfo.ch) 作者： Kaoru Uda 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) How Heidi helped us make friends











(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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