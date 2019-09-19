海蒂動畫片的創造者小田部羊一(左)、中島順三(中)和導演高畑勳的遺孀高畑佳代子，他們身後的這座山間木屋，就是海蒂夏日住所的原型。 (swissinfo.ch)

上世紀70年代，根據19世紀瑞士兒童小說製作的日本動畫片《阿爾卑斯山的少女》為世界各地的好幾代人定義了什麼叫作“瑞士特性”。如今海蒂動畫片當年的創作者重回瑞士，再次遊覽曾經給了他們靈感的瑞士群山。



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1973年夏天，來自日本的創作團隊在瑞士山村邁恩費爾德(Maienfeld)逗留了兩天，這次短暫旅行成了那部廣受歡迎的動畫片的關鍵。瑞士資訊swissinfo.ch陪同當年創作團隊的兩位成員-如今他們都已是耄耋老人-一起重遊啟發過他們創作的故地。



在我們隨同小田部羊一(他還是電子遊戲《超級瑪利》的繪製者)和中島順三前往邁恩費爾德時，這裡正被大霧籠罩，天氣悶熱潮濕。近半個世紀前，他們曾徒步登上同一座小山；但這次得到了當地有關部門的特許，他們乘車上到山頂。



對小田部來說，1973年的那次旅行是一次冒險，此前他還從未離開過日本。 “我那時無比好奇，用速寫記錄下自己注意到的一切，並由此拓展了自己的想像力，”他回憶道。

我們的目的地是“海蒂阿爾卑斯(多語)外部链接”，當年的導遊告訴他們，據說海蒂和她祖父曾在那裡住過。 “46年前初來此地時，爬這座陡峭的山可把我們累壞了，”走近這座木屋時小田部告訴我們，“可是突然，一座小木屋出現在我們眼前。我當時欣喜若狂，因為這座木屋對海蒂故事來說顯得那麼完美。”



如今82歲的小田部仍然健步如飛，完全不像他的年紀。身為動畫業巨人的他還為任天堂工作過，在那裡他合作創造了“超級瑪利”和“精靈寶可夢”等形象。現年81歲的製作人中島也是他這個行業的龍頭人物。



這座木屋現在是個專門接待徒步者的餐館，但在他們第一次來時它還是私人住房。 “主人讓我們進去坐坐，”小田部說道，“我在樓上看到一個又大又長的箱子，裡面裝滿乾草，海蒂的床就是這樣畫出來的。”

1973年的珍貴照片：(左起)宮崎駿、小田部羊一和高畑勳

(Junzo Nakajima)

把海蒂的故事改編成電視動畫片，這是東京動畫製作公司瑞鷹株式會社(Zuiyo Enterprises)創辦人高橋茂人的夙願。高橋深信喬安娜·施皮里(Joanna Spyri)的經典瑞士故事可以通過動畫片的形式，被全世界的人所接受。



高橋帶著這主意去找年輕導演高畑勳(去年逝世)。隨後他們選定宮崎駿來做場面設定，小田部羊一負責人物設定，而中島順三成了製作人。他們花了十天時間在瑞士和德國做實地考察，其中兩天他們在邁恩費爾德取景。



不要辮子

來瑞士前小田部就已從想像中尋找靈感，開始著手勾畫海蒂。他畫的是個梳辮子的可愛小女孩，但回日本後，海蒂的形象發生了徹底的變化。



他遇到的一位瑞士圖書管理員要他別畫辮子。這位圖書管理員告訴他，住在山里的五歲女孩不會編辮子。



接下來丟掉的是“可愛”。 “我當時在畫一個可愛的海蒂，舉手投足討人喜歡，因為對我來說，海蒂是個非常可愛的小姑娘，”他透露。當他拿著自己的畫去找高畑勳徵求意見時，高畑導演把它們駁了回來。 “我們想要這個女孩可以直視她那壞脾氣的爺爺，”他說道。



海蒂爺爺的靈感則很難找，不過小田部在少女峰-如今那裡的冰川成了瑞士最受歡迎的旅遊景點之一-找到了。當地一家紀念品商店裡的某個木刻雕像引起了他的注意。他沒有買這木雕，但把它偷偷畫了下來，一邊努力不要被店主發現。

根據一家瑞士紀念品店的木雕畫出的海蒂爺爺的速寫

(Yoichi Kotabe)

由於在邁恩費爾德只待兩天，考察團隊必須用很短的時間，把他們所能想像的阿爾卑斯生活都捕捉下來。小田部的兩本速寫本里畫滿了各式各樣的臉、衣服和食物。 “我的神經繃得很緊，非常緊張，”他回憶道。



“聽到阿爾卑斯山野的聲音、感受到那裡的微風、看到各樣的事物來拓展我們的想像，對我們來說真的很重要，”中島指出：“我們畫這裡時是夏天，但故事裡有春天、夏天、秋天，當然還有冬天。我們完全不知道冬天會下多少雪，或是秋天的楓葉是什麼顏色。”



回到曾經給他們靈感的地方，小田部解釋了製作這個動畫系列是怎樣打開了各種各樣的大門。











(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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