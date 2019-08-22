苏黎世戏剧节(Zürcher Theater Spektakel)是个围绕舞台表演而办、每年一届的节日，今年是第40届。节日的编排一直以在不同文化与世界人民之间架设桥梁为己任，这届也不例外。

(Ennio Lenaza/Keystone)

今年的节日(多语)外部链接将持续至9月1日，它对政治问题毫不避讳。用节日指导团队的话说，来自全球各地的艺术家与表演者通过舞台，把“不然我们就接触不到的”与现实的邂逅展现出来。他们的作品将“全球与地区性不平等”摆在舞台上，希望为此找到新的愿景。

众多国际艺术家在苏黎世湖湖畔的Landiwiese公园济济一堂，出名的南非人威廉·肯特里奇(William Kentridge)便是其中一员。肯特里奇在巴塞尔美术馆的个展两个月前刚刚开幕，他对这里的舞台也不感到陌生。带着他的“回春手木偶剧团”(Handspring Puppet Theatre)，他已在过去数十年中数次光临苏黎世，提醒这里的观众南非种族隔离及之后的生活。

Landiwiese公园和这个节日还是个没事来逛逛的好去处。为了庆祝节日开办40周年，这里安排了很多免费表演、观众互动表演和文学作品朗诵。最后但同样重要的是，这个节日也以它的美食为人所知。这些美食跟台上的表演一样带有国际性，某些美食大厨已连续数十年在节日上献艺了。

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