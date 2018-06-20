此内容发布于2018年6月20日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月20日 -09:00

2018年6月2日，教宗方济各在梵蒂冈向人群招手。 (Keystone)

教宗将于6月21日访问日内瓦，本文会简要介绍教宗的一日行程。

教宗方济各来瑞士做什么？

教宗6月21日的日内瓦之行，部分原因是为纪念世界基督教联合会(WCC)成立70周年外部链接。预计他将于上午10时10分抵达机场(英)外部链接，由总统阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、部长多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)和伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)等人组成的瑞士政府(多语)外部链接代表团将在机场迎接他。

在同瑞士政要经过正式会谈后，教宗将前往世基联总部，在那里同当地教会代表举行普世教会合一祷告会。在附近沃州的博塞城堡普世教会研究所(英、法)外部链接(Ecumenical Institute at Château Bossey)用过午餐后，他会回到世基联继续展开讨论。

精典特刊 精典特刊 宗教改革500周年 - 鲜为人知的历史与故事 2017年标志着宗教改革发端500周年。正是在1517年10月31日，马丁·路德发表了他的《九十五条论纲》，开始了这场在信仰与政治上带来巨变的运动。这些纪念活动在瑞士尤有共鸣，因为作为新教圣地的瑞士，曾出过改教家加尔文与慈运理。

教宗为何要访问世基联？我以为罗马天主教会不是这家日内瓦组织的成员。

世界基督教联合会(英)外部链接创办于1948年，它致力于联合全世界的东正教、圣公会、卫理公会、浸信会、信义宗与归正宗等宗派的各教会，但其中并不包括罗马天主教，它同后者的关系一直都很复杂。教宗之行的训言为“携手前行、祈祷并努力”，这是世基联官员自2013年教宗方济各继位后，连续5年劝说他访问日内瓦的努力成果。

虽未加入世基联，梵蒂冈还是派遣50人左右的观察团参加世基联的各种会议，处理推动和平、宗教教义及教育等问题。因此此次教宗之行被视为极其重要的工作访问，以及为促进基督教合一做出的尝试。

教宗方济各曾于2016年10月访问瑞典隆德，与世界信义宗联会领袖共同纪念宗教改革500周年外部链接。日内瓦将是教宗带着明确的普世教会合一目的访问的第二座欧洲城市。

他是否会主持弥撒？

会。教宗将在下午5时半在日内瓦机场隔壁的Palexpo会展中心(英、法、德)外部链接主持一场弥撒。约4.1万名买到票的幸运儿将准时在那里等他，不过这场弥撒会通过3个语言区的电视台RTS/SRF/RSI在全国直播。

这场弥撒的预算为200万瑞郎(约合1291万元人民币)，其中一半用于保安。瑞士的天主教会也向信徒发出号召，为资助这个仪式募集款项(法)外部链接，但此次访问依然可能面临100万瑞郎赤字的情况。

由于这天预计会有数万人从其他地方赶来一睹教宗真容，因此警方称当天最好避开日内瓦机场及邻近区域(法)外部链接。教宗将于当晚8时返回罗马。

上一次教宗访问瑞士是什么时候？

教宗上一次访问瑞士还是2004年的事，当时的教宗若望·保禄二世在为期6天的访问中到过伯尔尼和日内瓦，一年后他便逝世。近7万人参加了他用德语主持的弥撒(英)外部链接。他还曾在1984年对瑞士进行了为期5天的访问，此前两年他造访过日内瓦的多家国际组织(英)外部链接，其中就包括世基联。首位访问瑞士的教宗是保禄六世，他曾在1969年参观了日内瓦的联合国欧洲总部(英)外部链接。

瑞士有很多罗马天主教信徒吗？

基督徒占瑞士人口的大多数，但基督教比例一直在衰退，无宗教信仰者的比例不断上升外部链接。据联邦统计局透露，天主教是人数最多的宗教，2016年占全国常驻居民人口的37%，1970年这个比例尚为47%。

四分之一以上的瑞士天主教信徒每年会至少参加6-12次宗教仪式。由瑞士天主教主教会议在2014年委托进行的婚姻和家庭问题调查发现，天主教徒普遍对性与婚姻持宽容态度(英)外部链接。

瑞士新教徒(英)外部链接比例由1970年的49%骤降至2015年的25%。日内瓦-约翰·加尔文外部链接的城市-有时被称为“新教的罗马”。然而世事难料，2016年该市居民当中大约35%自称是天主教徒，而自称是新教徒的只占24%。



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教宗在日内瓦访问时是否由瑞士卫队保护？

日内瓦的安全将得到严化(英)外部链接，瑞士警察与梵蒂冈警卫(法)外部链接将身穿便服负责教宗的人身安全。

不过，教宗瑞士卫队(多语)外部链接的粉丝应该不会失望。在举行各种仪式时，会有身穿文艺复兴式的传统蓝红黄条纹制服的前瑞士卫队成员现身，可能还会戴起3D打印的聚氯乙烯新头盔(英、德)外部链接。

在罗马时，教宗及其位于梵蒂冈城的宫殿由教宗瑞士卫队负责保卫。1506年，在当时的教宗儒略二世的请求下，首批瑞士雇佣军到达梵蒂冈，此后这一精良部队就一直在保卫这个城中之城。这支135人的军团外部链接全部由信奉罗马天主教的单身瑞士男性(19-30岁)组成，他们的服役期限为至少2年。



(翻译：小雷)

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