台湾高雄佛光山夜景 (汪晓茹提供)

出生于浙江杭州的瑞士华人汪晓茹女士，自1991年来瑞士求学后，深耕于此地。精通中英法三语，在繁忙的教学和翻译工作之余仍潜心学佛，自2006年至今担任佛光山日内瓦会议中心的义工翻译 。身体力行，将佛法中的道理实践于生活之中。



閱讀本文繁體字版本請 點擊此處 信息框结尾

在本篇的访谈里，她与读者分享，如何在瑞士寻求到信仰的依托，安定身心。并如何透过翻译的工作，将东方的佛法介绍给西方世界。



瑞士信息Swissinfo：您是何时开始接触信仰的?在什么机缘下您开始信仰佛教?

汪女士：我奶奶笃信佛教，这就像是一颗种子植入我的心底。而我和佛光山真正结缘于2002年的日内瓦国际书展，在展览上认识了比丘尼法师。我在口译和笔译上协助他们，向西方朋友介绍教育与文化方面的事务。我也进一步成为星云大师外部链接的中法译员，在做义工的过程里我感受到自己能帮助别人，通过佛教经典更了解中华文化。

我曾遭遇过车祸，当时很低潮。一个瑞士当地朋友对我说：「可藉由与自己文化相关的信仰来排解痛苦与忧愁。」虽然这个朋友是天主教徒，却是她的话带着我开始回归信仰，接触佛教。之于我，她的这番话是一个重要的生命提醒。



瑞士信息Swissinfo：您在国内时，对信仰的想法是什么?

汪女士：从前在国内没有机会和家人讨论这些事，但我想：追求宗教信仰是个人的事。佛渡有缘人。

我想国内许多父母担心孩子可能被宗教误导。就我而言，学佛是种幸福。在国内的时候我虽去过不少寺院，富有宗教盛名的名山大川，当时却没有信仰上直接的感悟。反倒是在瑞士透过了佛光山比丘尼法师，我更能轻松自在地提问，尤其在聊家庭与教育问题时，心中较为舒坦，沟通上也没有障碍，就此开启了我与佛法的因缘。



瑞士信仰 東風西漸中的瑞士佛教淨土 瑞士得名於山光水色，被譽為人間天堂，來自台灣佛光山在瑞士宣傳佛法的覺芸法師，在信眾相處間，看見天堂之中，現代人無可迴避的文明處境與困境。她與讀者分享，東方宗教如何與瑞士先進的社會接壤，東方與西方又如何看見所長，從信仰中開啟交流，解決現代人高度文明之外的心靈問題。 作者： 方常均

瑞士信息Swissinfo：您的瑞士家人也支持您在信仰上的追求吗?

汪女士：我的瑞士家人对于信仰相当包容，他们也信任我对宗教所做的选择，有足够的智能避免误入歧途，走火入魔。我在阅读读佛教经典时，也同时欣赏着中国古典文学之美。家人们更感受到我性格上变得柔和，也从佛法中得到的快乐，在佛教里我们称为法喜。因着这些正面的影响，他们也接受了我学佛的初衷。



瑞士信息Swissinfo：您觉得接触佛教后，您感受到自身最大的转变是什么?

汪女士：大部分的佛教经典是中文的，佛教从印度而来，来到东亚地区已经包容了许多不同的文化，这当中也有许多华人文化。佛教生活除了拜拜这类的宗教行为之外，更包含了文化教育在内。比方：读经典，对我而言是一种自身文化的回归。我在求学过程中，曾经对西洋文学有深刻的追求，但后来我反过来又开始对自身的背景文化产生兴趣。我奶奶在我心中种下的种子，就慢慢发芽了。透过佛教经典，我再一次认识了原生的中华文化。



年轻时我比较活泼，性格上也比较急躁，急于求成。现在我认识了佛教之后，明白了因缘具足才能成就的道理。在修习实践佛法中，观照因缘，我察觉到自己性格上的转变。



学习佛法到了一个层次后，我也明白了人间佛教的一些道理。我们都是在家众，透过佛法我们将个人、家人、工作等等这些生活原本的组合相互统合，协助我们理解自己，从细节中找出方向，安顿身心。信仰不是要我们离开原本的生活，向外企求心灵的宁静，而是在生活中利用宗教的智能以突破现实生活中的障碍。



瑞士信息Swissinfo：请问在日内瓦的佛光山您和其他信徒多久聚会一次?有什么样的活动?

汪女士：佛光山日内瓦道场的共修法会，每个星期天都由法师带领进行。没时间去的话，在家读读经也是种修持。

每年还有各种佛教节日，比如“浴佛节”，日内瓦的佛光青年们曾编导演出了小话剧《佛陀诞生记》。今年5月19日又将有佛诞庆典活动，我们正在准备书画展和素食游园会等，也欢迎外界对佛法有兴趣的民众参加。



日内瓦佛光山星云大师的墨宝。 (方常均 提供)

瑞士信息Swissinfo：在佛教的活动中，什么样的活动最能触动您的心灵?

汪女士：我认为参加水陆法会，人的宗教情怀与信仰的坚定，都在法会的修持过程中更加深入。我每次去高雄佛光山，都有充电的感觉。万人法会上，身体虽感疲乏，但负能量得以宣泄，精神再度饱满。就连专心复诵“阿弥陀佛”时，眼泪都会不由自主流下来。而随后会有身心舒畅的“回家”的感觉。

这就像一个人打坐会困顿，而跟着大家一起禅修，就会受到精神鼓舞和提升。这就是法会之中众缘和合的力量。

瑞士的华人较少，法会的规模和频率因此递减。但形式上仍秉承千百年来汉传佛教丛林仪轨，殊胜庄严。



瑞士信息Swissinfo：您觉得佛教的教义里有什么样的精神与瑞士社会是共同的?有什么是佛教能补足这个社会的?

汪女士：自觉觉人，自利利他。所谓自觉，就是瑞士人经常表现出的自律，以及对他人利益的尊重。佛教提倡的慈悲与包容，也是这个多元文化和谐共存的国家所需要的。



然而在瑞士生活久了，有时过度自律，放不下心中的纠结，急于成就。透过修持佛法，让人理解事情若未成，不要过度抱怨。因为佛法中所说的因缘，正是事情成功的原因，万事万物能成就都需要天时地利人和。从这个角度来调整自己，可以释放心中的压力和内在的矛盾。



瑞士信息Swissinfo：请您给正在追求信仰的瑞士华人朋友一些建议，也补充您对佛教的看法。

汪女士：智能学佛、随顺因缘、智人无怨、重视宗教艺术与文教传承，这几点是我想补充的。

智能学佛即是提升自己的认知，观照“因缘”和“因果”。理解世间万物因缘具足的道理，众缘和合才能成就一件事、一个项目。若因缘尚不具备，就不能勉强行事，这将产生挫败感。

随顺因缘，会让自己更加耐心平和。懂得“因果”关系，就知道哪些可为，哪些不可为。尊重社会道德规范，不侵犯他人利益，从而能够“如法”地生活。

智人无怨则是珍惜我们在瑞士生活的环境和机会，与其抱怨不如尽快找到解决方案。在融入当地社会的同时，以母语作为文化为坚实的根基，取之不尽用之不竭。

佛光山是一个重视文教事业的宗教团体。佛教不只是“磕头拜佛”，更多的是文化与传统传承。我去过54个国家，30多座博物馆，欣赏西方对中国艺术品的收藏、前人留下的文化遗产。感触很多，并希望藉由佛教的传承，更多了解佛教艺术瑰宝。佛教的艺术品中蕴含了深刻东方文化与精神，是世世代代累积淬练的成果，进入佛教的世界得以窥见东方文化的精随博大。

在瑞士许多家庭坚持对华二代的传统文化教育，包括文学艺术，而佛教也是一个进入的渠道。父母以身作则，由浅入深阅读经典。定期参展，回国游学，或者参加佛堂举办的人文活动，就是在孩子的心里埋下一颗种子。华人子弟即使在西方长大，有一天寻根的时机来时，宗教的内涵也能指引一条正确的路。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram